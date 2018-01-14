Рязанский: Политика на МКС – любимая тема для разговора

Космонавт Сергей Рязанский стал гостем «Подъемников». Как встречают Новый год космонавты и о чем они говорят в свободное время, читайте только на НСН.

Командир экспедиции №53 на МКС, российский космонавт Сергей Рязанский после новогодних праздников заглянул в гости к ведущим утреннего шоу «Подъемники». Он рассказал в эфире НАШЕГо Радио, как первый раз вышел в открытый космос, о чем мечтал во время последней экспедиции, а также о чем говорит с коллегами из NASA.

- Ты вернулся меньше месяца назад. Что тебе больше всего запомнилось после возвращения на Землю в этот раз?

- Когда тебя вытаскивают из корабля и ты видишь кучу друзей – это потрясающе!

- Квадрат посадки с какой погрешностью рассчитывается? Десятки километров или более точно?

- Погрешность в пределах километра. Я много раз летал на посадку сам, был специалистом по срочным научным грузам. Вертолеты крутятся в воздухе и в этот круг опускается спускаемый аппарат. В этот раз мы промахнулись на 12 километров. Летчики сказали, что нас пока не видят, потому увидели уже на небольшой высоте. Самое главное, что фотографии получились нас летящих.

- А кто напортачил, что вы не в заданной точке приземлились?

- Мне сегодня звонил главный конструктор корабля и сказал, что все штатно по спуску. Случайность.

- Ты вернулся прямо перед Новым Годом. Что первое из еды попробовал, из того, что очень хотелось и не получалось съесть там?

- Мечтал о хорошей пицце. Не сразу ее попробовал, оттянул удовольствие. В эти праздники мы с женой сходили в хороший итальянский ресторан, вкусил с удовольствием.

- Вы же готовили на МКС пиццу?

- Готовили, это была прикольная космическая пицца. Ее готовил итальянский астронавт Паоло Несполи. Надо отметить, что он полетел в космос в третий раз, отметив перед этим свое 60-летие! Мы его все тролили, что он в такой хорошей форме, потому что у него русская жена. У него отличное чувство юмора, отменное здоровье и золотые руки. Это человек, которые все на станции может починить. Понятно, что это был его заключительный полет, потом он вышел на пенсию, поэтому он просто отрывался и сделал больше фотографий, чем я – 250 тысяч фотографий за 4,5 месяца.

- А первый твой полет сколько длился?

- Первый длился полгода.

- В этот раз ты был командиром экипажа. Это впервые было?

- Да. Никогда в мире ученый не был командиром корабля. Это либо военные летчики, либо инженеры. Ученые – это полезная нагрузка, которого посадили в темный угол и везут в космос делать науку. Я очень рад, что удалось доказать, что ученый тоже человек и может бы нормальный командиром.

- Среди коллег не было недовольства, что ими командует ботаник?

- Ребята подтрунивали над этим. Никогда не было такого, чтобы ученый был командиром у двух военных. А у меня бортинженер – американец, полковник ВВС, морпех, воевавший в Ираке. Итальянец – парашютист-десантник. И тут ими командует ботаник! На самом деле, люди видят, как ты работаешь и сразу забывают, откуда ты пришел. Если они тебе доверяют, то сомнения пропадают.

- На житейские или политические темы вы спорили?

- Мы с удовольствием обсуждали политику. Когда ты людей уважаешь и понимаешь, что не будешь ссориться, потому что делить вам нечего, будешь говорить откровенно. Мы обсуждали американский взгляд на жизнь, и российские какие-то вещи. У нас был один «протрамповский» американец и астронавт НАСА, выходец из Пуэрто-Рико, который ненавидел Трампа и голосовал за демократов. Было забавно, что я мог обсуждать политику с одним и другим, а между собой они не могли обсуждать политику, сразу ругались.

- Слушатели спрашивают: правда, что кислород берут на МКС для дыхания и для сгорания топлива?

- НА станцию давно кислород не возят. Возят воздух, поскольку если есть какие-то микро утечки, то утекает и азот, и кислород, но кислород можно восстановить. У нас есть система кондиционирования, собирается вода, которую мы выдыхаем. Она разлагается на кислород и водород. Кислород вбрасывается в станцию, водород – выбрасывается наружу.

- В марте будут выборы президента России. Как голосуют на МКС?

- Я ни разу этого не делал, но знаю, что ребята назначают доверенное лицо. Есть определенная форма.

- А это законно? Выборы на Земле, а ты – в космосе?

- Сверху виднее и понятнее. (смеется)

- В последнее время много вышло фильмов про космос – «Время первых», «Солют-7»… У тебя в книге есть предисловие, написанное Владимиром Джанибековым. Как так получилось, что он написал предисловие?

- Для нас, космонавтов, Владимир Джанибеков – самый профессиональный человек, на которого хочется равняться и который действительно совершил невозможное, состыковавшись с обесточенной, мертвой и вращающейся космической станцией «Солют-7». Мы смотрели этот фильм на борту МКС. А что касается Джанибекова, то он очень скромный человек, никогда не рвется давать интервью Хотя космонавтов сейчас тренируют по результатам его полета и стыковки. Используются те методики и наработки, которые он использовал.

Что касается фильмов, они, с одной стороны, хорошие. С другой, там много такого, чего не было в реальности. В этом плане вызывает сожаление, что хорошие, достойные истории требуют голивудчины, их переворачивают. Опять же, надо понимать, что это не документальные фильмы.

- Курить в космосе можно?

- Технически – возможно. Но на станции сегодня используются молекулярные датчики, которые реагируют на малейшие частицы дыма. Поэтому на станции курить просто не получится.

- А какой художественный фильм, на твой взгляд, максимально показывает атмосферу станции или космос?

- Сложно сказать. Больше всего мне понравилось изображение Земли в фильме «Гравитация», в остальном это очень смешной фильм с большим количеством ляпов по физике.

- А какие у тебя были ощущения после выхода в открытый космос?

- Они очень сложные. Первый выход у меня был осенью 2013 года, и мы выносили олимпийский сочинский факел. Задача была выйти первым и расставить камеры, которые будут снимать этот торжественный момент. Космонавту, который выходит впервые, всегда дается время на адаптацию, минут 10-15. И все время нахождения в космосе я носился как белка, расставляя камеры, позируя, передавая факел. Эмоции нахлынули уже потом. Но выход, в любом случае, это очень круто.

- А были люди, которые теряли сознание при выходе?

- Был один, который вышел, а потом так и простоял полтора часа возле люка. А еще один чуть не утонул, потому что его система терморегуляции дала течь. В итоге из скафандра вынимали астронавта, который уже задержал дыхание, потому что его голова полностью находилась в воде.

- По какому времени встречают Новый год на МКС?

- С нами летал японец, поэтому мы встретили по времени Японии, потом дожили до московского – снова собрались за столом. Потом отметили по европейскому времени и сразу поздравили Хьюстон, потому что подумали, что до него уже не доживем – спать пора.

53-я экспедиция к МКС стартовала с Байконура на корабле «Союз МС-05» 29 июля. На Землю космонавты вернулись в середине декабря. Добавим, что снимки, сделанные Сергеем Рязанским с борта МКС, будут представлены на фестивале «Первозданная Россия» в Центральном доме художника 26 января и будет проходить по 25 февраля 2018 года.



