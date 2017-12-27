Рогозин обвинил «Роскосмос» в системных ошибках

«Роскосмос» совершает системные ошибки. Именно с этим связаны последние неудачные пуски. С таким обвинением в адрес руководства госкорпорации выступил Вице-премьер Дмитрий Рогозин. В эфире телеканала «Россия-24» он, в частности, заявил, что «Роскосмос» очень медленно омолаживает кадры. Рогозин также признал, что на новом космодроме Восточный произошёл системный сбой в проведении необходимых работ. Вице-премьер подтвердил, что ракета, которая стартовала в конце ноября, была настроена на старт с Байконура, поэтому и потерпела аварию.