Пятница
29 декабря
USD 57.63
EUR 68.79
Новости часа

Минобороны РФ: Осенний призыв выполнен на все 100 процентов

29 Декабря 2017 в 08:04

Осенний призыв выполнен на все 100 процентов. Об этом сообщили в Минобороны, добавив, что в ряды вооруженных сил отправятся 134 тысячи новобранцев, из них почти 2,5 тысячи крымчан. Они призываются в российскую армию уже 3-й год.  

Как пишет сайт RT, призывникам с высшим образованием предоставляется возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту – два. К слову, самым талантливым молодым людям также предлагалось пройти отбор в научные роты. Сейчас там воинскую службу несут более 700 человек.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.