Минобороны РФ: Осенний призыв выполнен на все 100 процентов

Осенний призыв выполнен на все 100 процентов. Об этом сообщили в Минобороны, добавив, что в ряды вооруженных сил отправятся 134 тысячи новобранцев, из них почти 2,5 тысячи крымчан. Они призываются в российскую армию уже 3-й год.

Как пишет сайт RT, призывникам с высшим образованием предоставляется возможность выбора: служить по призыву один год или по контракту – два. К слову, самым талантливым молодым людям также предлагалось пройти отбор в научные роты. Сейчас там воинскую службу несут более 700 человек.