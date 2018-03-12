Виноградов: Украинская космическая отрасль находится в абсолютном упадке

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Космонавт в эфире НСН объяснил, почему на Украине заинтересовались строительством космодрома в Австралии.

Украина хочет построить собственный космодром на территории Австралии. Причём инициатива со стороны Киева поступила ещё в 2016 году, однако до сих пор не получила ответ. Об этом рассказал посол Украины в Австралии Николай Кулинич. По его словам, это предложение очень реалистично и позволило бы уже «завтра утром» запускать ракеты на орбиту, если была бы площадка. В то же время Кулинич подчеркнул, что у Украины есть необходимые экспертные знания и опыт в глобальной космической гонке, пишет The West Australian.

Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН рассказал, что Украина – это не первая страна, которая заинтересовалась строительством космодрома в Австралии.

«Там сначала Советский Союз собирался строить, потом Россия, потом ещё куча стран. Но что-то не очень сильно это получается. Идее строительства космодрома в Австралии уже лет 40», - отметил космонавт.

Стоит отметить, что летом 2016 года даже появилась информация, что платформа «Морской старт» может быть перенесена в австралийский Дарвин. Тогда Павел Виноградов в эфире НСН заявил, что этот континент не является самым удобным с точки зрения баллистики.

«С точки зрения технической (баллистических дел), есть более выгодные варианты. На экваторе мы получаем примерно 1,5 тысячи метров в секунду дармовой скорости, потому что Земля крутится. Поэтому ракеты поменьше можно делать или нагрузку потяжелей», - рассказал эксперт.

Однако некоторые территории Австралии, в том числе около города Дерби, где Киев хочет арендовать земли, находятся к экватору намного ближе, чем, например, Байконур или Восточный.

Также Павел Виноградов в эфире НСН рассказал, что на данный момент речь о включении Украины в космическую гонку не идёт.

«Украина не может построить космодром на своей территории, потому что это слишком маленькая страна и оттуда просто “некуда летать”. На Украине умеют делать хорошие боевые и космические ракеты, которые разработаны в Советском Союзе. Но сегодня космическая отрасль страны в абсолютном упадке. Осталось только то, что Украины делает с точки зрения пусков российских ракет, спутников, немножко работают на американцев, но не более того. Поэтому ни о какой гонке Украины с кем-нибудь речи быть не может», - заключил Виноградов.

Стоит отметить, что для строительства украинского космодрома в Австралии может потребоваться около 500 тысяч долларов, а также от 5 до 7 тысяч квадратных километров земли, сообщает «Газета.ру» . На его возведение, как полагает Украина, уйдёт около пяти лет.