Космонавт: Играть в футбол на орбите проблематично даже в честь мундиаля

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Герой России в эфире НСН рассказал, что у космонавтов в полёте футбольный матч включает в себя правила баскетбола.

Космонавты и астронавты сыграют на МКС в футбол в честь чемпионата мира по футболу. На орбиту уже был доставлен лицензированный мяч. Так же на борту есть оборудование, которым можно его накачать. Об этом рассказал космонавт Сергей Прокопьев во время пресс-конференции 14 мая. По его словам, матч будет сложно провести, однако «какую-то игру» на МКС проведут, сообщают РИА Новости.

Герой России, лётчик-космонавт Михаил Корниенко в эфире НСН рассказал, что в итоге получится нечто среднее между футболом и баскетболом.

«Это достаточно фигурально, потому что поиграть в футбол в невесомости несколько проблематично. Я думаю, это больше будет походить на американский футбол. На станции есть место в американском сегменте, где скрещиваются четыре сегмента. Там можно сделать ворота, играть, кидая этот мяч, причём не обязательно ногами. Я думаю, ребята выберут нечто среднее между футболом и баскетболом. Получится комплексная игра», - предположил в эфире НСН Герой России.

По словам Михаила Корниенко, космонавты играют на орбите не только в честь чемпионатов, но и просто так.

«Когда я летал, мы для себя сделали игру «кто дальше прокинет мяч из российского модуля». Со мной летал Скотт Келли, он бейсбольный мяч привёз. Надо было прокинуть этот мяч через люковое пространство до конца ФГБ (модуль «Заря» - НСН), но это оказалось невозможным: он летит куда угодно, только не в люк. Выигрывали те, кому удавалось хотя бы в ФГБ его пульнуть. Захватывающая игра», - заключил Корниенко.

Напомним, в 2006 году космонавты поиграли в гольф, отправив специальный мяч в открытый космос. В 2016 году на борту МКС можно было наблюдать за пинг-понгом Скота Келли. Он использовал вместо мяча воду, которую отбивал ракеткой. В феврале 2018 года на Международной космической станции состоялся турнир по игре в бадминтон. Позже видео появилось на странице «Роскосмоса» в YouTube.