Источник: Спутник «Ангосат» окончательно перестал функционировать

Телеметрия с первого ангольского спутника поступала лишь в течение 15 минут, рассказал НСН источник в отрасли.

Первый ангольский спутник «Ангосат», который был запущен в декабре с космодрома Байконур, перестал функционировать. Об этом НСН рассказал источник в космической отрасли, знакомый с ситуацией. По его словам, после восстановления связи телеметрия поступала в течение 15 минут.

«Спутник окончательно перестал функционировать. Не раскрылись солнечные батареи. Телеметрия работала всего 15 минут», - заявил собеседник НСН. Когда именно это произошло, источник не уточнил.

Официальных сообщений от «Роскосмоса» на этот счет пока не поступало. Последнее сообщение на сайте госкорпорации, посвященное спутнику, датировано 29 декабря и гласит, что связь с ним восстановлена.

Напомним, спутник связи «Ангосат» был запущен в ночь на 27 декабря. Он был выведен на орбиту, однако позже связь с ним была потеряна. 28 декабря телеметрия вновь начала поступать.