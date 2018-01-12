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Авиация и космос

Источник: Спутник «Ангосат» окончательно перестал функционировать

12 Января 2018 в 09:37
Источник: Спутник «Ангосат» окончательно перестал функционировать
Телеметрия с первого ангольского спутника поступала лишь в течение 15 минут, рассказал НСН источник в отрасли.

Первый ангольский спутник «Ангосат», который был запущен в декабре с космодрома Байконур, перестал функционировать. Об этом НСН рассказал источник в космической отрасли, знакомый с ситуацией. По его словам, после восстановления связи телеметрия поступала в течение 15 минут.

«Спутник окончательно перестал функционировать. Не раскрылись солнечные батареи. Телеметрия работала всего 15 минут», - заявил собеседник НСН. Когда именно это произошло, источник не уточнил. 

Официальных сообщений от «Роскосмоса» на этот счет пока не поступало. Последнее сообщение на сайте госкорпорации, посвященное спутнику, датировано 29 декабря и гласит, что связь с ним восстановлена.  

Напомним, спутник связи «Ангосат» был запущен в ночь на 27 декабря. Он был выведен на орбиту, однако позже связь с ним была потеряна. 28 декабря телеметрия вновь начала поступать.

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