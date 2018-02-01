Госдума: Минобороны получило аэродром на Итурупе из-за конфликта двух Корей

Юрий Швыткин напомнил в эфире НСН, что ситуация на Корейском полуострове непростая.

Минобороны получило разрешение правительства использовать гражданский аэродром на острове Итуруп (Южные Курилы). Об этом сообщает «Росбалт».

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил в эфире НСН, что это решение обусловлено обострением ситуации на Корейском полуострове.

«Ситуация на Корейском полуострове - достаточно непростая, достаточно напряженная - вынуждает нас предпринимать ряд мер оборонительного характера», - отметил он.

Кроме того таким образом Россия подтверждает свой суверенитет над спорными южными Курилами.

«Мы секрета не делаем, что это спорные острова. Япония претендует на эти территории. Но убежден, что присутствие ВКС России, размещение авиации на данном острове подчеркнет принадлежность их нашей стране. Это размещение соответствует национальным интересам нашего государства», - подчеркнул собеседник НСН.

Напомним, ранее на островах Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», а также зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У».