Эволюция и Сирия. Что повлияло на создание Ту-22М3М

Эксперты в эфире НСН оценили модернизированный бомбардировщик.

Выкатка модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоялась 16 августа в Казани. Первый опытный самолёт создавался в рамках масштабной программы реализации модернизации авиационных комплексов стратегической и дальней авиации. Теперь ему предстоит пройти наземные и лётные испытания. Как пояснил командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, «возможности этой машины превосходят все аналогичные зарубежные машины», в частности Ту-22М3М обладает искусственным интеллектом, пишет ТАСС.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН рассказал, что изменения в бомбардировщике-ракетоносце носят эволюционный характер.

«Можно чётко сказать, что тот самолёт, который выкатывается сейчас в Казани, лучше. Это новая авионика, комплекс радиоэлектронной борьбы. Сейчас эти изменения эволюционны. Что остаётся? Остаётся внешний облик, двигатели, компоновка, бомбовая нагрузка», - отметил эксперт.

В свою очередь,ранее в эфире предположил , что во время модернизации учитывались замечания после эксплуатации Ту-22М3 в Сирии.

«Ту-22М3, который стоит на вооружении, тоже был модернизирован, оборудован и доведён до совершенства, но всё равно прицельно-навигационный комплекс здесь (в модернизированной версии – НСН) новый, и поставлен с учётом недостатков, которые увидели при работе в Сирии», - рассказал в эфире НСН Горбенко.

Напомним, в апреле стало известно, что первые лётные испытания Ту-22М3М впервые поднимется в воздух в августе. Об этом рассказал представитель Казанского авиационного завода. Обновлённый бомбардировщик способен нести на крылатые и гиперзвуковые ракеты, сообщает Ura.ru .

Ту-22М3 поступил на вооружение ещё в 1989 году. В его задачи входит нанесение ударов по морским и наземным целям с разных высот, в том числе малых, средних и дальних. В Сирии он применялся для нанесения ударов по боевикам.