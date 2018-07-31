Эксперт: Поставка двигателей для ракет прочнее свяжет РФ и США

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Редактор журнала «Новости космонавтики» в эфире НСН рассказал, чем новый контракт выгоден России.

Россия поставит ещё шесть двигателей РД-180 Соединённым Штатам. Об этом рассказал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. По его словам, старый контракт предусматривал поставки двигателей до 2019 года, новые – в 2020 году, сообщают РИА Новости. Закупает их американская компания United Launch Alliance, которая выступает оператором запусков ракет Atlas V.

Редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев в эфире НСН рассказал, почему этот договоро так важен для российско-американских отношений.

«Этот контракт нам очень выгоден, потому что позволяет предприятию “Энергомаш”, который входит в структуру “Роскосмоса” ритмично работать, получать деньги. Этот контракт ещё и прочнее связывает американскую и российскую стороны, несмотря на трудности политического характера», - пояснил в эфире НСН собеседник.

По словам Игоря Афанасьева, российские двигатели позволяют США выполнять национальные космические программы.

«Это договор о поставке двигателей – это продолжение большого договора, заключённого ещё в конце 90-ых годов на поставку 100 двигателей для ракеты Atlas. С тех пор поставки шли достаточно ритмично, но после 2014 года американская сторона стала тормозить эти работы под видом того, что из-за возможных задержек с российской стороны могут пострадать запуски по национальным космическим и оборонным программам. Американцы, с одной стороны, тормозят поставки, с другой - не возражают, потому что в данный момент ракеты Atlas летают только с помощью российских двигателей. С помощью этих ракет осуществляется основная часть запусков по национальным космическим программам, в том числе и оборонного характера», - отметил Афанасьев.

Напомним, ранее конгресс США наложил запрет на поставки российских двигателей после 2019 года. Однако позже этот запрет отменили, так как в ближайшие три года в Америке не удастся создать свои двигатели. СМИ также сообщали, что финансовые и технические проблемы поспособствуют закупкам РД-180 до 2025 года.