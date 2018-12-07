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Авиация и космос

Эксперт назвал пиар-ходом заявление про переговоры о станциях ГЛОНАСС в США

7 Декабря 2018 в 16:55
Эксперт назвал пиар-ходом заявление про переговоры о станциях ГЛОНАСС в США
ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН рассказал, что военным РФ вполне хватает существующих станций.

«Роскосмос» ведёт переговоры с США по поводу установки станций ГЛОНАСС на территории Америки. Об этом 7 декабря рассказал представитель госкорпорации Анатолий Красников в Астане. По его словам, сейчас российская сторона ставит подобные станции по всему миру. Так, недавно они были установлены в Южной Америке, Бразилии, сообщают РИА Новости.

Главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил, что США не дадут разрешение на установку российских станций.

«Ни для кого не секрет, что системы ГЛОНАСС и GPS – это системы двойного назначения. Они используются для высокоточного оружия, да и практически для всех сфер. Я даже представить не могу, что произойдёт в гипотетическом случае, если администрация США даст такое разрешение. Однозначно будет [отказ], на 99,99%. Это пиар-ход, с заранее предсказуемым результатом. Какие-то другие цели он («Роскосмос» - примечание НСН) преследует», - убеждён эксперт.

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Андрей Ионин предположил, что РФ может припугнуть США притеснением американских станций.

«Эти станции нужны, чтобы более точно считать параметры движения спутников ГЛОНАСС. Такие станции в России ставят уже в Антарктиде, Казахстане, Латинской Америке. На территории России есть такие станции GPS. Американцы сделали хитрее в 90-х годах. Они по сути в качестве таких станций используют научные станции, которые они как бы за свой счёт закупили и поставили по всему миру. Их использует научное сообщество для контроля движения тектонических плит, а информацию получает Центр управления GPS. Когда Рогозин был вице-премьером, Россия предложила поставить станции на американской территории. Американцы тогда сказали “нет”, а мы сказали, что тогда те станции, которые работают на США на территории России будут притесняться. [Очередной вопрос со стороны РФ может быть связан] с введением аналогичных запретов на российской территории для тех станций, которые подозреваются в работе на GPS», - подчеркнул главный аналитик ГЛОНАСС.

По словам Андрея Ионина, российским военным и гражданам вполне хватает точности, которая обеспечивается существующими станциями.

«Это желательно, но не обязательно, но это позволило бы повысить точность ГЛОНАСС. Но, как мы видим по Сирии, этой точности хватает, а обычным гражданским потребителям та точность, о которой говорится, не очень актуальна, потому что они используют все системы, которые есть. А для военных, которые используют только свою систему, это интересно и важно», - заключил Ионин.

Напомним, ранее Россия договорилась с Венесуэлой о приходе спутниковой системы ГЛОНАСС в латиноамериканскую страну. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, приход российского игрока позволит усилить и развить телекоммуникационную систему Венесуэлы.

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