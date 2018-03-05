Экс-замминистра гражданской авиации поддержал рост штрафов для авиадебоширов

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Заслуженный пилот СССР в эфире НСН заявил, что с правонарушениями на борту самолёта можно бороться только при помощи жёстких мер.

Штрафы для авиадебоширов могут вырасти в 10 раз и составить 20-40 тысяч рублей. Соответствующая поправка в Кодекс об административных нарушениях правонарушениях 5 марта будет рассмотрена 5 марта правительственной комиссией. Документ подразумевает максимальную ответственность за невыполнение распоряжений командира экипажа, в том числе в плане отказа пристегнуть ремень, курения на борту. Проект поправок также вводит штрафы за нарушения на других видах транспорта, сообщают «Известия».

Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН поддержал увеличение штрафов за дебош.

«Мы настаивали на этом уже три года. Я думаю, что это постановление готовится в контексте и развитии законов, которые в последнее время были приняты Госдумой, утверждены Советом Федерации и подписаны президентом относительно ответственности за нарушение дисциплины в транспорте. Это один из подзаконных актов, который будет чётко разъяснять, каковы будут штрафы за эти нарушения», - отметил эксперт.

По словам Олега Смирнова, только строгое наказание исключит нарушение дисциплины на борту самолёта.

«Это правильные законы, потому что с дебоширами можно бороться только таким образом: жёстко, конкретно, предотвращая их появление в таком виде на борту, предположим, воздушного судна, что является очень большим риском для безопасности полётов, появления безумцев, которым 100 граммов водки отключают мозги и превращают их в животных. Это опасные люди для полётов, их надо всячески изолировать и строго наказывать, чтобы они больше никогда не появлялись на борту», - заключил в эфире НСН Смирнов.

Отмечается, что ранее документ, который увеличивает ответственность за авиадебош, был согласован с СКР, Минтрансом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента России, сообщает Ura.ru .

Напомним, ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который разрешает авиакомпаниям создавать чёрные списки пассажиров, которые совершили правонарушение на борту самолёта. Позже документ был утверждён Совфедом и подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Теперь им могут отказать в продаже билетов.