ЦРУ потеряло экспериментальный космоплан

Центральное разведывательное управление США, возможно, потеряло при запуске экспериментальный космоплан. Именно им мог быть космический аппарат Zuma, который потерпел аварию во время секретной миссии в минувшее воскресенье. Об этом сообщает издание Space News. Zuma не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9. Как отмечает издание, экспериментальный аппарат, скорее всего, представляет собой воздушно-космический самолет или другой летательный аппарат. Его стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов. Пентагон отказывается комментировать неудачный запуск.