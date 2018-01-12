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ЦРУ потеряло экспериментальный космоплан

12 Января 2018 в 16:08
ЦРУ потеряло экспериментальный космоплан

Центральное разведывательное управление США, возможно, потеряло при запуске экспериментальный космоплан. Именно им мог быть космический аппарат Zuma, который потерпел аварию во время секретной миссии в минувшее воскресенье. Об этом сообщает издание Space News. Zuma не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9. Как отмечает издание, экспериментальный аппарат, скорее всего, представляет собой воздушно-космический самолет или другой летательный аппарат. Его стоимость оценивается в несколько миллиардов долларов. Пентагон отказывается комментировать неудачный запуск.

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