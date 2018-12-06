Что скрывает темная материя. Астрофизик о новом открытии

Руководитель астрокосмического центра ФИАН в эфире НСН рассказал, как теория может изменить мировое восприятие вселенной.

Учёные из Оксфордского университета объяснили природу тёмной энергии и тёмной материи, составляющих 95% Вселенной. С помощью компьютерной программы специалисты установили, что оба этих невидимых «вещества» представляют собой текучую субстанцию с отрицательной массой. По словам исследователей, им также удалось усовершенствовать современную стандартную космологическую модель. Статья опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics. Отмечается, что эта новая теория также может стать доказательством предсказания Эйнштейна, сделанного 100 лет назад.

Руководитель астрокосмического центра Физического Института им. П.Н.Лебедева Российской Академии Наук (АКЦ ФИАН) Николай Кардашёв в эфире НСН рассказал о важности подтверждения теории оксфордских ученых.

«Если эта теория подтвердится, то это конечно повлияет на наше восприятие. Мне кажется, что это очень интересно и важно. Да, действительно теория может стать подтверждением предсказания Эйнштейна, которое он сделал порядка ста лет назад. Вообще эта область очень живая и быстроразвивающаяся. Очень важно, чтобы теория нашла подтверждение или критические замечания. Пока есть только одна публикация, поэтому нужно обсудить. Дальше, я думаю, появится целая серия статей о том, из чего состоит эта материя, из каких частиц, объектов и так далее», — рассказал ученый.

По его словам, о существование темной материи и темной энергии известно уже более 10 лет. Об их составных частях было сделано множество предположений, однако до конца этот вопрос так и не изучен.

«Мы только вчера узнали об этой статье. Думаю, что будем это обсуждать сегодня на семинаре», — рассказал Кардашёв.

Напомним, Альберт Эйнштейн высказал первое предположение о «темной Вселенной» 100 лет назад, когда обнаружил в своих уравнениях параметр, известный как «космологическая постоянная», которую сегодня принято считать синонимом темной энергии. Известно, что Эйнштейн назвал космологическую постоянную своей «самой большой ошибкой», хотя современные астрофизические наблюдения доказывают, что это реальный феномен.