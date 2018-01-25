Авиаэксперты поспорили о перспективах гражданского Ту-160

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В эфире НСН Андрей Краснопёров и Вадим Лукашевич рассказали о конструктивных и технических возможностях сверхзвукового ракетоносца.



Президент РФ Владимир Путин предложил создать гражданскую версию сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин». Об этом он заявил в ходе посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова, где понаблюдал за полетом нового самолета.



В эфире НСН лётчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров заявил, что у Ту-160 есть все возможности стать гражданским самолетом, который будет пользоваться спросом в мире.

«Ту-160 – очень удачный самолет получился. Не зря его все хвалят, шейхи делают заявки на гражданские варианты и готовы платить миллионы долларов и евро, чтобы получить самолет в свой парк. Есть и бизнесмены, которые хотели бы иметь такой самолет и летать на сверхзвуке. Боинги которые сейчас летают, это дозвуковые самолеты и по времени они проигрывают сверхзвуковым. Так что заказы на этот самолет будут и мы можем быть в приоритете в мире, имея такой реактивной самолет», - подчеркнул эксперт.

При этом авиаконструкторам придется серьезно доработать самолет и приспособить для применения в гражданской авиации, отметил Краснопёров.

«Ту-160 изначально предназначен для нанесения ракетных и бомбовых ударов, доставки стратегического вооружения, дозаправки топлива. Надо подумать, как вместо бомболюка сделать грузовой отсек, как вместить пассажиров. Может быть, немного изменится аэродинамика самолета. Скорость может быть меньше, придется расширять фюзеляж. Чтобы использовать такой самолет в гражданской авиации, он должен вместить столько пассажиров, чтобы обеспечить рентабельность полетов», - пояснил авиаэксперт.

Он также добавил, что расход топлива у такого самолета будет не больше, чем у обычного пассажирского авиалайнера. «Вряд ли стоимость будет больше. При этом время полета будет меньше. Люди смогут оказаться в США, например, не через 15 часов, а через пять», - сказал Краснопёров.

Другой точки зрения придерживается авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич. В эфире НСН он отметил, что если и создавать сверхзвуковой самолет в России, то не на базе Ту-160.

«Сам по себе сверхзвуковой пассажирский самолет имеет место быть, но Ту-160 здесь в принципе не при чем. Это узкоспециализированная машина, которая не может иметь гражданское применение – только военное. Как бомбардировщик, как носитель крылатых ракет, как стартовая площадка для других авиационно-космических систем», - сказал Лукашевич. - Проекты сверхзвуковых самолетов есть во всех пассажирских конструкторских бюро. У «Сухого» еще в мою бытность было два проекта, об этом говорит «Туполев». Но, если говорим мы про сверхзвуковой пассажирский самолет, значит нужно делать государственную программу».

Эксперт напомнил, что Ту-160 создавался в соответствии с военной доктриной Советского Союза. «Он и сейчас достаточно избыточен в силу того, что летает на сверхзвуке. Даже если делать самолет, изначально подобный ему, он не будет иметь коммерческий успех», - отметил эксперт, предположив, что создать гражданскую модель Ту-160 президенту посоветовали некомпетентные в авиастроении люди.

Показательный полет Ту-160 проходил на небольшой высоте 300 метров и длился около семи минут, сообщает ТАСС. Пилоты проделали маневры, которые позволяли проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.