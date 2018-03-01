Авиаэксперт назвал сомнительной установку отечественного оборудования на «борт №1»

Экс-конструктор ОКБ «Сухой» в эфире НСН назвал неправильной установку отечественной авионики на самолёты СЛО «Россия».

Самолёты Ил-96-300 из специального лётного отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства, получат полностью отечественного оборудования. Ожидается, что это произойдёт в 2018-2019 годах. Как подчеркнули в компании-производителе «Ильюшин», наземные и лётные испытания нового оборудования уже завершились, сообщают «Известия» .

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН усомнился в целесообразности такого решения (слушайте аудио).

«Если мы начнём производить авионику отечественного производства, это будет хорошо: мы не будем ни от кого зависеть. Но насколько это целесообразно? Мне не совсем понятно. Это как “план Чучхе”, то есть всё собственными силами. Мировое самолётостроение интегрировано между собой. Есть признанные лидеры, которые поставляют оборудование, авионику, системы на все самолёты мира. Это всё-таки “борт №1”, поэтому даже если у нас появится новое оборудование, это достаточно сомнительно, потому что мы достаточно серьёзно уронили нашу авионику. Начинать это всё с “борта №1” – это неправильно! На “борт №1” должно ставиться всё наиболее проверенное», - заявил НСН авиаэксперт.

Согласно данным из открытых источников, сейчас специальный лётный отряд «Россия» включает в себя 10 самолётов Ил-96-300 различных модификаций. Такие данные соответствуют декабрю 2016 года, сообщает Ura.ru . Кроме Ил-96, в нём есть Ан-148-100, Ту-214 и другие.