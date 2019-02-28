Академик НАН: Сотрудничество с NASA спасёт украинскую науку

Профессор Борис Буркинский в эфире НСН прокомментировал заинтересованность США в привлечении Украины к исследованиям Луны.

NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к исследованию Луны, заявил посол Украины в США Валерий Чалый по итогам встречи с главой ведомства Джимом Брайденстайном. Стороны договорились начать подготовку к соглашению об использовании космического пространства в мирных целях.

Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский в беседе с НСН отметил, что в стране еще сохранился потенциал для реализации таких задач.

«У нас достаточный интеллектуальный и производственный потенциал, для того чтобы реализовывать эти проекты. Он сохранился, еще не разбежались люди», - сказал Буркинский.

По мнению профессора, сотрудничество с NASA позволит сохранить украинские предприятия.

«В любом случае, даже если работа маленькая, нужно принимать участие, я считаю. Потому что это позволит сохранить производство и интеллектуальный потенциал, это необходимо. Я уже не говорю о том, что какая-то перспектива должна быть. Сохранить с тем, чтобы иметь возможность принимать участие в таких международных проектах», - подчеркнул ученый.