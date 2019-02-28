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Авиация и космос

Академик НАН: Сотрудничество с NASA спасёт украинскую науку

28 Февраля 2019 в 13:33
Академик НАН: Сотрудничество с NASA спасёт украинскую науку
Профессор Борис Буркинский в эфире НСН прокомментировал заинтересованность США в привлечении Украины к исследованиям Луны.

NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к исследованию Луны, заявил посол Украины в США Валерий Чалый по итогам встречи с главой ведомства Джимом Брайденстайном. Стороны договорились начать подготовку к соглашению об использовании космического пространства в мирных целях.

Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор  Борис Буркинский в беседе с НСН отметил, что в стране еще сохранился потенциал для реализации таких задач.

«У нас достаточный интеллектуальный и производственный потенциал, для того чтобы реализовывать эти проекты. Он сохранился, еще не разбежались люди», - сказал Буркинский.

По мнению профессора, сотрудничество с NASA позволит сохранить украинские предприятия.

«В любом случае, даже если работа маленькая, нужно принимать участие, я считаю. Потому что это позволит сохранить производство и интеллектуальный потенциал, это необходимо. Я уже не говорю о том, что какая-то перспектива должна быть. Сохранить с тем, чтобы иметь возможность принимать участие в таких международных проектах», - подчеркнул ученый.

Украина с США уже сотрудничают в космической сфере в рамках проекта «Антарес». КБ «Южный» разработал первую ступень американской ракеты-носителя, которая используется для коммерческих запусков. Глава бюро Александр Дегтярев ранее заявлял, что запуск ракеты-носителя позволит Украине построить свою собственную базу на Луне.
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