Академик НАН: Сотрудничество с NASA спасёт украинскую науку

NASA заинтересовано в привлечении украинских предприятий к исследованию Луны, заявил посол Украины в США Валерий Чалый по итогам встречи с главой ведомства Джимом Брайденстайном. Стороны договорились начать подготовку к соглашению об использовании космического пространства в мирных целях.
Директор Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, профессор Борис Буркинский в беседе с НСН отметил, что в стране еще сохранился потенциал для реализации таких задач.
«У нас достаточный интеллектуальный и производственный потенциал, для того чтобы реализовывать эти проекты. Он сохранился, еще не разбежались люди», - сказал Буркинский.
По мнению профессора, сотрудничество с NASA позволит сохранить украинские предприятия.
«В любом случае, даже если работа маленькая, нужно принимать участие, я считаю. Потому что это позволит сохранить производство и интеллектуальный потенциал, это необходимо. Я уже не говорю о том, что какая-то перспектива должна быть. Сохранить с тем, чтобы иметь возможность принимать участие в таких международных проектах», - подчеркнул ученый.Украина с США уже сотрудничают в космической сфере в рамках проекта «Антарес». КБ «Южный» разработал первую ступень американской ракеты-носителя, которая используется для коммерческих запусков. Глава бюро Александр Дегтярев ранее заявлял, что запуск ракеты-носителя позволит Украине построить свою собственную базу на Луне.