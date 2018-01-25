Академик: Без американцев МКС перестанет существовать



В эфире НСН Александр Железняков рассказал, что в мире больше нет стран, которые смогут финансировать МКС.



Соединенные Штаты могут к 2025 году прекратить финансирование Международной космической станции. Ежегодно эксплуатация МКС обходится NASA в 3-4 млрд долларов. Положение о прекращении инвестиций в МКС содержится в проекте федерального бюджета США.



В эфире НСН действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков заявил, что ни Россия, ни другие заинтересованные государства, в одиночку не готовы финансировать этот проект (слушать аудио).

«Если США выходят из этого проекта, то он прекращает свое существование. Россия не сможет в одиночку финансировать эти работы. Если найдутся другие частные инвесторы, тогда еще можно этот вопрос обсуждать. А в одиночку мы этого сделать не сможем. Единственный вариант, который сейчас рассматривается при возникновении подобной ситуации, это отстыковка российского сегмента станции и ей самостоятельный полет. Но это будет уже совершенно другая станция, меньше средств потребуются на ее эксплуатацию. В данный момент в участии в этом проекте заинтересовано Европейское космическое агентство, Канада, Япония. Но ни один из участников самостоятельно финансировать станцию не будет. Они готовы принимать участие только на паритетных основах вместе с США и Россией. И нет другого государства, которое хотело бы профинансировать МКС», - отметил академик.

Проект федерального бюджета США может быть отредактировал, сообщает интернет-портал The Verge. Бюджет должен быть принят после наступления текущего финансового года.

Соединенные Штаты в 2011 году списали свой флот шаттлов. С тех пор доставкой экипажей на МКС и их возвращением на Землю занимается Россия, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что американские компании занимаются проектирование «надувной» орбитальной станции, пишет сайт «Подмосковье Сегодня». Устройство будет в три раза меньше МКС.