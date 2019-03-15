Зверев: Байкал должны спасать сообща

Сергей Зверев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

ТОП-1: Строительство завода на Байкале приостановлено





Строительство завода по розливу воды из Байкала в Иркутской области приостановлено. Об этом сообщает ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Как отмечается, такое решение принял суд Кировского района Иркутска по иску Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Это большая победа, но пока строительство только приостановлено. Это, наверно, после пикета они так. Ну ладно, все, что ни делается — делается к лучшему. Я рад, что строительство хотя бы приостановлено. Дело в том, что я родился, для тех, кто не знает о чем идет речь, как раз на том месте, где строится завод по разливу воды в Китай. И строится этот завод на очень важном стратегическом месте. Это Таловские болота. Место, куда со всех концов мира слетаются редкие птицы, это единственное место, где они могут остановиться. Намечается еще целая сеть этих заводов, это просто экологическое преступление. Пока строительство просто приостановлено. Это говорит о том, что нам сейчас нужно объединиться и работать по этому вопросу», — призвал в эфире НСН Сергей Зверев.

ТОП-2: Опубликован экологический рейтинг регионов России по итогам зимы

Организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной экологический рейтинг регионов России по итогам прошедшей зимы, согласно которому, самыми чистыми были признаны Тамбовская область и Алтайский край. В пятерку лидеров также вошли Республика Алтай, Белгородская область и Москва. Замыкают рейтинг с наихудшими показателями: Московская (80-е место), Нижегородская (81-е), Оренбургская (82-е), Иркутская (83-е), Челябинская (84-е) и Свердловская (85-е) области.

«Ого, надо же, как неожиданно! Вот представляете, как тоже экология [в этих регионах] страдает. Звезда в шоке от этих новостей», — посетовал в эфире НСН Сергей Зверев.

ТОП-3: Учёные вывели простую формулу здоровья

Специалисты из Афинского национального университета пришли к выводу, что сохранить эластичность сосудов и снизить риск отложений в артериях позволяет регулярный завтрак и отказ от просмотра телевизора. Такой режим позволяет сводить к минимуму вероятность развития сердечно-сосудистых недугов. Исследование показало, что просмотр телевизора более 20 часов в неделю увеличивает вероятность образования отложений в артериях почти в 2 раза. Это наглядно показывает, как опасен сидячий образ жизни.

О проекте:

«Ничего себе сказочники. Просто бухать меньше надо и курить, но самое главное начните с правильного питания. Отнеситесь к питанию правильно…более или менее. Например, не есть чего-то вредного. И сон! Это не значит, что нужно дрыхнуть целые сутки, но сон нужен!» — посоветовалв эфире

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.