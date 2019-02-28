«Золотого полковника» Захарченко обяжут вернуть стоимость украшений его подруги

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей ведомства.

Топ-1: Начался новый процесс по делу «золотого полковника» Захарченко

Начался судебный процесс по второму гражданскому иску Генпрокуратуры России к экс-полковнику Захарченко об обращении в доход государства незаконно нажитого им имущества на общую сумму почти полмиллиарда рублей. Прокуроры ходатайствовали об обязании ответчиков - в данном случае Захарченко и его подруги Саратовцевой - представить отчет о расходах на совместную поездку в США.

«Как стало известно органам прокуратуры, во время поездки в Штаты в 2013 году на тот момент будущая супруга Захарченко Саратовцева приобрела ювелирные украшения на сумму 320 000 долларов США (это более 10 млн руб по курсу на день покупки). Что фактически равнозначно ее совокупному доходу с 2007 года по 2014 годы. Местонахождение драгоценностей установить не удалось. В таком случае по закону обращению подлежит их денежный эквивалент», - пояснил НСН Александр Куренной.

Топ-2: У экс-главы Серпуховского района обнаружилось новое имущество

Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла в Красногорский городской суд Московской области уточненное исковое заявление в отношении экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. С момента подачи гражданского иска об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества проверочные мероприятия были продолжены. В результате дополнительно было установлено имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, которым фактически владел и пользовался Шестун.

«Это автоспецтехника и земельные участки. Причем обнаруженное недвижимое имущество, фактически принадлежащее Шестуну, зарегистрировано на физических и юридических лиц, ранее не привлеченных в качестве соответчиков. В общей сложности из недвижимого имущества установлено дополнительно 92 земельных участка и 4 здания. В числе спецтехники: 7 снегоходов Bombardier, погрузчик Hyundai; катер «Glastron», 5 квадроциклов; 2 трактора Беларус. Общая сумма дополнительно установленного имущества составляет более 425 миллионов рублей», - подчеркнул в эфире НСН Александр Куренной.

Топ-3: В Сургуте проводят проверку в связи с травмой, полученной младенцем в местном аэропорту

Сотрудники Сургутской транспортной прокуратуры проводят проверку в связи с получением травмы 5-месячным ребенком. Семья летела из Махачкалы в Сургут. Несколько дней назад при выходе из самолета авиакомпании «Победа» в аэропорту Сургута у бортпроводника из люльки выпал младенец. Ребенок сейчас госпитализирован. Младенца бортпроводнику при спуске по трапу доверили родители.

«Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит тяжесть причиненного здоровью ребенка вреда. Ход и результаты проверки взяты на контроль в Уральской транспортной прокуратуре», - отметил в эфире НСН Александр Куренной.

Топ-4: Генпрокурор России встретился с руководством Международной ассоциации прокуроров

Состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации с Президентом Международной ассоциации прокуроров Герхардом Ярошем и Генеральным секретарем МАП Ханом Мораалом.

«Напомню, что в ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге был открыт первый региональный офис МАП. То, что ассоциация, объединяющая около полумиллиона прокуроров из 172 стран мира, выбрала место для своего представительства именно в России, говорит о серьезном авторитете российской прокуратуры на мировой арене», - заверил в эфире НСН Александр Куренной.





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