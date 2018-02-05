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Злобин: России нечем ответить на «кремлевский доклад»

5 Февраля 2018 в 19:48
Злобин: России нечем ответить на «кремлевский доклад»
Политолог Николай Злобин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: МОК принимал решения по анонимным данным

Президент МОК Томас Бах
Николай Злобин: Комиссия МОК, которая занималась вопросом допуска россиян к Олимпийским играм в Пхёнчхане, изучала анонимные данные спортсменов и тренеров, поэтому не могла знать, кого из них она допускает к Играм, а кого — нет.

Следующий шаг, я думаю, со стороны МОК можно ожидать, что результаты победителей тоже будут объявлены анонимно, и медали будут выдаваться не менее анонимно. Тогда это все будет приобретать какую-то видимость системы.

Топ-2: Титов передал Путину список желающих вернуться в Россию бизнесменов

РИА Новости
Николай Злобин: Кандидат в президенты, бизнес-омбудсмен Борис Титов передал действующему главе РФ Владимиру Путину список бизнесменов, желающих покинуть Великобританию и вернуться в Россию. В списке значится более десяти фамилий.

Во-первых, интересно знать, владельцы этих фамилий, знают ли они, что они в этом списке. Они действительно желают покинуть Великобританию и вернуться в Россию? Почему надо это делать списком? И почему десять бизнесменов, желающих вернуться в Россию из Великобритании, является большим делом, учитывая, что там их тысячи сегодня, живущих в Великобритании?

Топ-3: Минфин возможно отреагирует на «кремлевский доклад»

Минфин США
Николай Злобин: Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о возможной реакции со стороны Москвы на «кремлёвский доклад» Минфина США, в который попали 210 российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

Это тоже забавная новость, потому что как минимум полгода назад, и Минфин, и Сергей Рябков знали о том, что доклад такой будет опубликован. Если к моменту появления этого доклада Минфин не готов сказать о возможной реакции, то, видимо, они это дело проспали. Или они не видят никакой возможности реагировать на этот доклад. На самом деле, я склоняюсь к тому, что, действительно, никакой возможности реагировать на него у России, к сожалению, нет.

Топ-4: Ученые выяснили, что алкоголь снижает риск развития болезней

Алкоголь интернет
Николай Злобин: Специалисты из Рочестерского университета выяснили, что алкоголь защищает мозг от воспалений и выводит из него токсины, что снижает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Мне кажется, что ученые, занимающиеся этими исследованиями, делятся на две группы. Одни, которые любят выпить, и другие, которые не любят. И вот в зависимости от их собственных приоритетов, они делают то один вывод, то другой. Только вчера я слушал о том, что алкоголь как раз повышает степень риска развития и Альцгеймера, и Паркинсона. Но, видимо, в этот раз в Рочестерском университете была собрана группа хорошо пьющих ученых.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.

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