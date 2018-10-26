Злобин: Небывалый рост зарплат в России - это фантастика

Топ-1: Самозанятых россиян выводят из «тени»
Мне кажется, это – не очень хорошая инициатива. Особенно, учитывая тот факт, что она появилась сразу после пенсионной реформы. И, в данном случае, пенсионеры, которые зарабатывали наличку, подрабатывая кто-то – нянечкой, кто-то – репетитором, счастлив от этого не будут. Им придется регистрироваться и платить налоги. Думаю, уровень неприятия такой политики только увеличится.
Топ-2: Умер народный артист РСФСР Николай Караченцов
Просто какая-то череда потерь: рак забирает выдающихся актеров Российской Федерации. И это, конечно, очень печальная тенденция.
Топ-3: Трамп прокомментировал информацию о переговорах с Путиным
Скорее всего, встреча двух президентов состоится 11 ноября во Франции. В годовщину окончания Первой мировой войны. В этом есть определенный символизм, если именно в этот день Россия и США начнут налаживать отношения.
Топ-4: Киселев призвал определить «границы допустимого самовыражения»
В этом есть определенный смысл. Правда, меня удивляет, что обращался Дмитрий Киселев к академикам в области образования. А у них репутация людей, которые даже неспособны вывести российское образование на мировой уровень.
Топ-5: Топилин заявил о небывалом росте зарплат в России
Сами понимаете, эта новость из области фантастики.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.