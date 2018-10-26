Злобин: Небывалый рост зарплат в России - это фантастика

Политолог Николай Злобин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Самозанятых россиян выводят из «тени»

Госдума одобрила в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. Ставка налога составит 4% при работе с физлицами и 6% - при работе с юрлицами. По мнению авторов инициативы предлагаемая мера дает самозанятым шанс выйти из тени и получить помощь государства.

Мне кажется, это – не очень хорошая инициатива. Особенно, учитывая тот факт, что она появилась сразу после пенсионной реформы. И, в данном случае, пенсионеры, которые зарабатывали наличку, подрабатывая кто-то – нянечкой, кто-то – репетитором, счастлив от этого не будут. Им придется регистрироваться и платить налоги. Думаю, уровень неприятия такой политики только увеличится.

Топ-2: Умер народный артист РСФСР Николай Караченцов

Умер народный артист РСФСР Николай Караченцов. Завтра знаменитому артисту должно было исполниться 74 года. В 2017 году Караченцову поставили диагноз «рак легких». Лечение в Израиле не дало положительных результатов. Прощание с артистом пройдет в понедельник, 29 октября, в «Ленкоме».

Просто какая-то череда потерь: рак забирает выдающихся актеров Российской Федерации. И это, конечно, очень печальная тенденция.

Топ-3: Трамп прокомментировал информацию о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил, что встреча еще не организована. Однако он полагает, что она состоится.

Скорее всего, встреча двух президентов состоится 11 ноября во Франции. В годовщину окончания Первой мировой войны. В этом есть определенный символизм, если именно в этот день Россия и США начнут налаживать отношения.

Топ-4: Киселев призвал определить «границы допустимого самовыражения»

Определить «границы невозможного и допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова» призвал гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По его словам, эффективное общество невозможно без внутренних запретов. Однако создавать их должен не административный ресурс, а общественная и научная дискуссия.

В этом есть определенный смысл. Правда, меня удивляет, что обращался Дмитрий Киселев к академикам в области образования. А у них репутация людей, которые даже неспособны вывести российское образование на мировой уровень.

Топ-5: Топилин заявил о небывалом росте зарплат в России

Заработные платы в России растут беспрецедентными темпами. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По его словам, происходит рост как реальных, так и номинальных доходов. Повышение зарплат в 2018 году составило 11%, отметил глава Минтруда. По его мнению, это во многом объясняется выполнением майских указов президента и уравниванием МРОТ и прожиточного минимума.

Сами понимаете, эта новость из области фантастики.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.