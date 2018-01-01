Журова: Выдвижение Путина на новый срок – это новость года!

Олимпийская чемпионка и депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Российские спортсмены поедут на ОИ под нейтральным флагом





Решение МОК было принято 5 декабря о том, что наши спортсмены будут выступать на Олимпиаде в необычном статусе – под нейтральным флагом, но с возможностью называть себя «спортсмены из России». Возможно, если мы выполним все условия и другая сторона тоже их выполнит, у нас появится флаг.



На месте спортсменов я бы не стала сейчас отказываться от участия в ОИ. А ближе к соревнованиям – посмотрим. Все будет зависеть еще и от тех условий, которые могут появиться.

Топ-2: Выдвижение Путина кандидатом на президентские выборы





Все очень долго ждали, будет ли Владимир Путин баллотироваться на следующий срок. Вот, он заявил о своем намерении это сделать. Как мне кажется, это тянет на новость года. Будем смотреть за развитием этих событий.

Топ-3: Вывод российской военной группировки из Сирии





Под конец года был дан приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Это говорит о том, что наш Центр примирения справился со своей задачей, потому что было подписано очень много соглашений с населенными пунктами, которые говорили, что не приемлют террористов в своих городах. Были уничтожены основные террористические группировки, мы об этом знаем. Поэтому задача наших войск на данный момент выполнена.

Топ-4: Победа российской участницы на детском «Евровидении»





Россия выиграла детское «Евровидение» 2017 года. На взрослое мы не поехали, в детское мы выиграли. Эта новость очень приятная. Наши дети – самые талантливые дети!

Топ-5:Победы российских спортсменов на международных соревнованиях

Очень много было побед российских спортсменов, и я не могу о них не сказать. Это и фехтовальщики, и конькобежцы, и фигуристы… У нас было много разнообразных поводов порадоваться за наших спортсменов. Я поздравляю всех ребят, потому что они боролись в нечеловеческих условиях - с таким сопротивлением, с постоянным контролем, с косыми взглядами, - но, несмотря ни на что, все смоли и порадовали нас своими победами.







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