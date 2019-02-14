Журова: Влюблены должны быть 100% россиян!

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Американские сенаторы внесли законопроект об ужесточении антироссийских санкций

Американские сенаторы внесли законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Предлогом для этого послужило якобы вмешательство в выборы США, а также ситуации в Сирии и на Украине. В документе отдельным блоком предусмотрены ограничительные меры «за агрессию против Украины». Помимо этого законопроект предусматривает ограничения для инвесторов на сделки с российским госдолгом и ограничительные меры против отечественных энергетических компаний и банков.

Не первый раз мы слышим про санкции США, комментировать такие новости крайне сложно, потому, что это уже затянувшийся процесс. На данный момент, насколько я понимаю, спусковым крючком послужила ситуация в Керченском проливе. Но и я и мои коллеги уже не раз говорили, что вопросы по этому поводу стоит задавать украинскому правительству, а точно не России.

Топ-2: Продюсер BBC рассказал о фейковых кадрах после «химической атаки» в Думе

Продюсер BBC, отвечающий за сирийское направление, Риам Далати заявил, что сюжет, снятый в госпитале после химической атаки в Думе был постановочным. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Сложно сказать что побудило этого человека сделать такое признание. Но мы говорили об этом с самого начала, было огромное количество фактов, подтверждающих, что эти ролики были сфабрикованы, были свидетели, которые говорили об этом. Но нас не слышали. Может быть услышат сейчас, в данный момент времени. Все-таки, продюсер ВВС – человек серьезный и просто так ничего говорить не будет.

Топ-3: Третьяковская галерея установила новую охранную систему

Третьяковская галерея установила новую охранную систему, которая применяется российскими военными. На произведения искусства установят датчики, которые позволяют постоянно отслеживать их местонахождение. Персоналу и охране выдадут специальные браслеты, а также пульты управления. Как только картина получит хоть какое-то движение, на них тут же поступит сигнал тревоги.

Честно говоря, я думала, что это давно было сделано. Даже в библиотеках и книжных магазинах есть хотя бы минимальная защита книг штрих-кодами! Но выяснилось, что на картинах даже таких штрих-кодов не было и картины можно было вынести совершенно спокойно. Хорошо, что по крайней мере сейчас это упущение будет устранено. Надеюсь, что не только в Третьяковке, но во всех остальных галереях и музеях нашей страны.

Топ-4: Большинство россиян признались, что влюблены

Большинство россиян – почти 60% - признались, что влюблены сейчас. Причем среди опрошенных мужчин в чувствах заявили 66% респондентов, а среди женщин влюбленными оказались только 54%. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ в преддверии Дня всех влюблённых.

Сегодня День всех влюбленных, и, хоть это и не наш праздник, эта новость привлекла мое внимание. Честно говоря, я всегда думала, что влюблены должны быть сто процентов людей. Странно, что социологи озвучили цифру всего в 60. Так что всех с Днем влюбленных!





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.