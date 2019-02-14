Журова: Влюблены должны быть 100% россиян!

Топ-1: Американские сенаторы внесли законопроект об ужесточении антироссийских санкций
Не первый раз мы слышим про санкции США, комментировать такие новости крайне сложно, потому, что это уже затянувшийся процесс. На данный момент, насколько я понимаю, спусковым крючком послужила ситуация в Керченском проливе. Но и я и мои коллеги уже не раз говорили, что вопросы по этому поводу стоит задавать украинскому правительству, а точно не России.
Топ-2: Продюсер BBC рассказал о фейковых кадрах после «химической атаки» в Думе
Сложно сказать что побудило этого человека сделать такое признание. Но мы говорили об этом с самого начала, было огромное количество фактов, подтверждающих, что эти ролики были сфабрикованы, были свидетели, которые говорили об этом. Но нас не слышали. Может быть услышат сейчас, в данный момент времени. Все-таки, продюсер ВВС – человек серьезный и просто так ничего говорить не будет.
Топ-3: Третьяковская галерея установила новую охранную систему
Честно говоря, я думала, что это давно было сделано. Даже в библиотеках и книжных магазинах есть хотя бы минимальная защита книг штрих-кодами! Но выяснилось, что на картинах даже таких штрих-кодов не было и картины можно было вынести совершенно спокойно. Хорошо, что по крайней мере сейчас это упущение будет устранено. Надеюсь, что не только в Третьяковке, но во всех остальных галереях и музеях нашей страны.
Топ-4: Большинство россиян признались, что влюблены
Сегодня День всех влюбленных, и, хоть это и не наш праздник, эта новость привлекла мое внимание. Честно говоря, я всегда думала, что влюблены должны быть сто процентов людей. Странно, что социологи озвучили цифру всего в 60. Так что всех с Днем влюбленных!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.