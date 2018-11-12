Журова: Трамп и Путин вряд ли расскажут всё о своей встрече

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Путин рассказал, что встреча с Трампом «прошла хорошо»

Президент РФ Владимир Путин, глава США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили во время рабочего ланча в Елисейском дворце целый ряд тем, включая ситуацию в Сирии, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также вопросы торговли и санкций.

Мы знаем, что в Париже планировалась встреча Путина и Трампа (как говорят, на ногах). На вопрос журналистов о том, состоялась ли эта встреча, российский президент ответил, что состоялась. На вопрос о том, как она прошла, ответил, что хорошо. Достаточно коротко, сдержано. С чем это связано? Могу предположить, что два лидера обсудили возможность дальнейшего сотрудничества, и, возможно, перспективы следующей встречи. Но вряд ли сейчас они готовы объявить об этом журналистам.

Топ-2: В Хакасии на выборах победил единственный кандидат в губернаторы

По результатам обработки 100% бюллетеней на выборах в Хакасии побеждает единственный кандидат на пост руководителя Валентин Коновалов, представляющий КПРФ. Он набрал 57% голосов избирателей.

Для победы Коновалов должен был набрать во втором туре больше 50%, что он и сделал. Это – не первый представитель оппозиционной думской партии, который занимает руководящий пост в субъектах Российской Федерации.

Топ-3: Около 3 млн россиян оказались невыездными из-за долгов

В России на начало ноября 2018 года действовало почти 3 млн постановлений об ограничении прав выезда за границу. Такие цифры на круглом столе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции озвучил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Всего за год постановления о запрете на пересечение границы были вынесены в отношении 6 млн должников. Это на 62% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Что я могу сказать по поводу этой новости? Хорошо работают приставы, хорошо работают те, кто выносит постановления. Но тут еще речь идет и о невнимательности самих людей. Надо быть аккуратнее, ведь очень неприятно во время поездки (особенно – с детьми) узнать при пересечении границы, что ты – должник, и испортить всем отпуск. Так что, будьте внимательней. Остается месяц-полтора до новогодних каникул. За это время нужно все проверить. Думаю, все люди, которые выезжают за рубеж, знакомы с сервисами, где можно проверить, нет ли у вас долгов по налогам, алиментам, неоплаченных штрафов ГИБДД. Все это решаемо, так что будьте внимательны!





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.