Журова: Спортивный арбитражный суд завален исками от России

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: CAS получил апелляции от 32 российских спортсменов

32 спортсмена подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Все они сейчас ждут решения суда. Когда оно будет, сказать сложно. В принципе, такие вещи должны рассматриваться в оперативном режиме, но смею предположить, что сейчас суд завален исками от России. Даже то решение, которое было по нашим спортсменам положительное, это уже очень большой шаг, что, к сожалению, вызвало большое негодование в Международном олимпийском комитете. Хотелось бы пожелать нашим спортсменам успехов, пусть уже теперь в таких невероятных условиях, в которые их поставили. Они приняли решение поехать на Олимпиаду, теперь им и нести ответственность за это решение и за свое выступление, потому что у спортсменов было и право отказаться. Они решили ехать, они решили бороться. Значит, я надеюсь, что они будут бороться со всей ответственностью, понимая, как к этому относятся болельщики, которые за них болеют в России.

Топ-2: ЦИК зарегистрировал Путина как кандидата

Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах главы государства.

Мы можем сказать, что около 315 тысяч подписей было принято. Очень маленький процент подписей, которые не прошли подтверждения, но это всегда бывает в предвыборных сборах подписей кандидатов. Соответственно, Владимир Владимирович зарегистрирован кандидатом. Еще на данный момент времени есть два зарегистрированных кандидата - Жириновский и Грудинин, и пять ждут этой регистрации. Так как они шли не от парламентских партий, им необходимо было собирать подписи, поэтому сейчас эти подписи проверяются.

Топ-3: Юристы советуют Трампу молчать

Юристы президента США Дональда Трампа советуют ему не давать показания по «делу России».

Конечно, конца и края этих событий, которые происходят в Америке, особенно по делу России и вмешательства в их выборы, нет, но, видимо, Трампу так или иначе придется на это отвечать.

Топ-4: В России будет «звездная» классификация отелей

Владимир Путин подписал закон об обязательном присвоении «звезд» гостиницам, а также пляжам и горнолыжным курортам на территории России.

Депутаты этот закон приняли, Совет Федерации подтвердил. Соответственно, сейчас мы должны понимать, что с 2021 года все гостиницы в обязательном порядке должны будут иметь «звездность» и каждые три года переподтверждать ее. Думаю, что это правильно, потому что это выбор туриста, который в итоге должен понимать, что кто-то понесет ответственность, если «звездность» не соответствует заявленным пожеланиям туриста.





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