Журова: Спортивный арбитражный суд завален исками от России

Топ-1: CAS получил апелляции от 32 российских спортсменов
Все они сейчас ждут решения суда. Когда оно будет, сказать сложно. В принципе, такие вещи должны рассматриваться в оперативном режиме, но смею предположить, что сейчас суд завален исками от России. Даже то решение, которое было по нашим спортсменам положительное, это уже очень большой шаг, что, к сожалению, вызвало большое негодование в Международном олимпийском комитете. Хотелось бы пожелать нашим спортсменам успехов, пусть уже теперь в таких невероятных условиях, в которые их поставили. Они приняли решение поехать на Олимпиаду, теперь им и нести ответственность за это решение и за свое выступление, потому что у спортсменов было и право отказаться. Они решили ехать, они решили бороться. Значит, я надеюсь, что они будут бороться со всей ответственностью, понимая, как к этому относятся болельщики, которые за них болеют в России.
Топ-2: ЦИК зарегистрировал Путина как кандидата
Мы можем сказать, что около 315 тысяч подписей было принято. Очень маленький процент подписей, которые не прошли подтверждения, но это всегда бывает в предвыборных сборах подписей кандидатов. Соответственно, Владимир Владимирович зарегистрирован кандидатом. Еще на данный момент времени есть два зарегистрированных кандидата - Жириновский и Грудинин, и пять ждут этой регистрации. Так как они шли не от парламентских партий, им необходимо было собирать подписи, поэтому сейчас эти подписи проверяются.
Топ-3: Юристы советуют Трампу молчать
Конечно, конца и края этих событий, которые происходят в Америке, особенно по делу России и вмешательства в их выборы, нет, но, видимо, Трампу так или иначе придется на это отвечать.
Топ-4: В России будет «звездная» классификация отелей
Депутаты этот закон приняли, Совет Федерации подтвердил. Соответственно, сейчас мы должны понимать, что с 2021 года все гостиницы в обязательном порядке должны будут иметь «звездность» и каждые три года переподтверждать ее. Думаю, что это правильно, потому что это выбор туриста, который в итоге должен понимать, что кто-то понесет ответственность, если «звездность» не соответствует заявленным пожеланиям туриста.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.