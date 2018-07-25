Журова: Уильямс странно вела себя с допинговыми комиссарами

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Россияне считают, что после ЧМ отношение к нашей стране в мире улучшится

Большинство россиян (72%) считают, что после проведения в России чемпионата мира по футболу отношение других стран к ней улучшится, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.Я соглашусь с мнением большинства россиян, потому, что это результат того, что происходило в наших городах, принимавших этапы этих масштабных соревнований. Болельщики из других стран уезжали от нас буквально со слезами радости от того гостеприимства, которое встретили, многие, конечно, захотели вернуться. И в связи с этим хотелось бы рассказать о еще одной новости из Госдумы. Сегодня нижняя палата парламента рассмотрела законопроект, который позволит иностранцам, оформившим паспорт болельщика, до конца года приезжать в нашу страну без визы. Завтра он будет рассмотрен в окончательном, третьем чтении. А там, кто знает, может будут и другие нововведения для людей, которые благодаря чемпионату мира влюбились в Россию, и хотят снова приехать сюда, чтобы попутешествовать, а не только для того, чтобы посетить вот такие событийные, масштабные мероприятия.

Топ-2: Владелец ТЦ в Кемерове сэкономила на системе пожаротушения

Владелец ТЦ в Кемерове сэкономила на системе пожаротушения. Таковы данные следствия. В СК рассказали, что Юлия Богданова знала о неисправности системы пожаротушения, однако не выделила необходимые средства на ее ремонт. Для этого требовалось порядка 7 миллионов рублей.

Новости из Кемерова будоражат всю страну уже несколько месяцев. Думаю, расследование будет проводиться и дальше, и лишний раз напоминаю, что это дело не сброшено со счетов и находится под контролем всех компетентных органов. Думаю, в любом случае, виновные в этой трагедии должны быть наказаны, ведь она действительно стала большой бедой.

Топ-3: Серена Уильямс заявила о дискриминации со стороны антидопинговых служб

Американская теннисистка Серена Уильямс выразила негодование из-за постоянного внимания к ней со стороны допинговых комиссий. Финалистка последнего Уимблдона считает это дискриминацией.

Казалось бы, тема допинга уже ушла, но, нет. Мы уже несколько раз слышали, что Серена Уильямс довольно странно вела себя с допинговыми комиссарами: не открывала им дверь, странно разговаривала, и вот теперь она решила заявить о дискриминации. На самом деле, я помню, как мы, в свое время, переживали, когда к нам приходили буквально каждую неделю. И это нормально, так и должен контролироваться спортсмен уровня Уильямс. Особенно, когда она возвращается после рождения ребенка или после травмы. Конечно, человек испытывает повышенное внимание, это нужно для того, чтобы он не использовал запрещенные препараты.









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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.