Журова: Уильямс странно вела себя с допинговыми комиссарами

Топ-1: Россияне считают, что после ЧМ отношение к нашей стране в мире улучшится
Я соглашусь с мнением большинства россиян, потому, что это результат того, что происходило в наших городах, принимавших этапы этих масштабных соревнований. Болельщики из других стран уезжали от нас буквально со слезами радости от того гостеприимства, которое встретили, многие, конечно, захотели вернуться. И в связи с этим хотелось бы рассказать о еще одной новости из Госдумы. Сегодня нижняя палата парламента рассмотрела законопроект, который позволит иностранцам, оформившим паспорт болельщика, до конца года приезжать в нашу страну без визы. Завтра он будет рассмотрен в окончательном, третьем чтении. А там, кто знает, может будут и другие нововведения для людей, которые благодаря чемпионату мира влюбились в Россию, и хотят снова приехать сюда, чтобы попутешествовать, а не только для того, чтобы посетить вот такие событийные, масштабные мероприятия.
Топ-2: Владелец ТЦ в Кемерове сэкономила на системе пожаротушения
Новости из Кемерова будоражат всю страну уже несколько месяцев. Думаю, расследование будет проводиться и дальше, и лишний раз напоминаю, что это дело не сброшено со счетов и находится под контролем всех компетентных органов. Думаю, в любом случае, виновные в этой трагедии должны быть наказаны, ведь она действительно стала большой бедой.
Топ-3: Серена Уильямс заявила о дискриминации со стороны антидопинговых служб
Казалось бы, тема допинга уже ушла, но, нет. Мы уже несколько раз слышали, что Серена Уильямс довольно странно вела себя с допинговыми комиссарами: не открывала им дверь, странно разговаривала, и вот теперь она решила заявить о дискриминации. На самом деле, я помню, как мы, в свое время, переживали, когда к нам приходили буквально каждую неделю. И это нормально, так и должен контролироваться спортсмен уровня Уильямс. Особенно, когда она возвращается после рождения ребенка или после травмы. Конечно, человек испытывает повышенное внимание, это нужно для того, чтобы он не использовал запрещенные препараты.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.