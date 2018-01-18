Журфак МГУ: Роботы не заменят журналистов!

Декан факультета журналистики МГУ профессор Елена Вартанова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.

Топ-1: МГУ стал лидером по востребованности выпускников

МГУ им. Ломоносова стал лидером национального рейтинга востребованности российских вузов со стороны экономики за 2017 год.

Конечно, для любого вуза очень почетно, когда выпускники его находят работу, строят карьеру. МГУ стал лидером этого рейтинга уже второй год подряд, вместе с достойными вузами, такими как Уральский федеральный университет им. Ельцина и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Конечно, есть чем гордиться, особенно накануне Дня студенчества, который из праздника создания учреждения Московского университета стал праздником всего российского студенчества.

Топ-2: Искусственный интеллект понял текст лучше человека

Искусственный интеллект впервые превзошел человека в понимании текста.

Новость эта, не в последней мере, касается и журналистики. Поскольку сегодня идут активные разговоры о том, что роботы вытеснят реальных журналистов. Но как специалист, могу сказать, что робот, конечно, для какой-то работы сейчас вполне пригоден, но у журналиста остается социальный темперамент, который позволяет строить правильную повестку дня, выделяя те информационные приоритеты, которые нужны.

Топ-3: Психолог рассказала, как пережить зиму

Психолог по чрезвычайным ситуациям Наталья Московскина рассказала о том, как пережить в зимнее время года недостаток солнечного света. По ее словам, недостаток солнца могут компенсировать прогулки на свежем воздухе, прием витаминов и яркий свет в помещении.

Все мы сталкиваемся с тем, что выходим из дома в сумрак, возвращаемся по сумраку. Тут, наверное, надо все-таки сказать слова благодарности московскому правительству: некоторые центральные улицы Москвы представляют из себя центр такой зимней иллюминации, и это помогает. Наверное, самое главное – думать о том, что весна не за горами, и наслаждаться снегопадами, которые наконец-то к нам пришли.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.