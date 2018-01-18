Журфак МГУ: Роботы не заменят журналистов!

Декан факультета журналистики МГУ профессор Елена Вартанова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей.
Топ-1: МГУ стал лидером по востребованности выпускников
Конечно, для любого вуза очень почетно, когда выпускники его находят работу, строят карьеру. МГУ стал лидером этого рейтинга уже второй год подряд, вместе с достойными вузами, такими как Уральский федеральный университет им. Ельцина и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Конечно, есть чем гордиться, особенно накануне Дня студенчества, который из праздника создания учреждения Московского университета стал праздником всего российского студенчества.
Топ-2: Искусственный интеллект понял текст лучше человека
Новость эта, не в последней мере, касается и журналистики. Поскольку сегодня идут активные разговоры о том, что роботы вытеснят реальных журналистов. Но как специалист, могу сказать, что робот, конечно, для какой-то работы сейчас вполне пригоден, но у журналиста остается социальный темперамент, который позволяет строить правильную повестку дня, выделяя те информационные приоритеты, которые нужны.
Топ-3: Психолог рассказала, как пережить зиму
Все мы сталкиваемся с тем, что выходим из дома в сумрак, возвращаемся по сумраку. Тут, наверное, надо все-таки сказать слова благодарности московскому правительству: некоторые центральные улицы Москвы представляют из себя центр такой зимней иллюминации, и это помогает. Наверное, самое главное – думать о том, что весна не за горами, и наслаждаться снегопадами, которые наконец-то к нам пришли.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.