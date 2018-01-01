Жириновский: Никому не пожелаем того, что мы пережили в 1917-м

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский специально для НСН специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Арест Улюкаева и отстранение сборной от ОИ запомнили россияне в 2017 году





Согласно опросу ВЦИОМ, граждане России считают главными скандалами 2017 года дело экс-министра МЭР Алексея Улюкаева и отстранение сборной РФ от участия в ОИ в Южной Корее. Действительно, практически впервые за взятку арестован и осужден действующий министр правительства России Улюкаев. Народ должен видеть, что нет никаких ограничений для привлечения к уголовной ответственности за любые преступления, в том числе и за коррупцию. Все, кто будет уличен и это будет доказано в суде, все сядут в тюрьму.

То, что наших спортсменов не пускают на ОИ в Корее, лишний раз доказывает, что они самые лучшие. И они боятся, что опять все золото и серебро достанется русским, поэтому пытаются под какими-то надуманными предлогами отстранить нас от этих игр.

Топ-2: Референдум о независимости Каталонии





Каталония провела референдум о независимости. Она будет независимой. И Шотландия еще раз проведет референдум. Народы Европы – культурные народы, которые все время были независимыми. Англия захватила Шотландию, Мадрид захватил Каталонию. Даже если они будут мешать, через 10 лет появятся много новых и европейских, и азиатских государств. Это неизбежно, как, к сожалению, неизбежны разводы. Чем культурней человек, тем больше он хочет быть независимым.

Топ-3: Столетие Великой октябрьской революции

7 ноября отмечалось столетняя годовщина переворота в октябре 1917 года. Самая кровавая, самая ненужная революция. Она принесла огромные жертвы, террор. И это сказывается до сих пор. Мой дедушка умер от типа в 1919-м, потому что была гражданская война. В мирное время он бы не умер. Бабушку в Соловки сослали, потому что меняли политику – то НЭП, то не НЭП.

Других бабушку и дедушку расстреляли немцы. И все это из-за большевиков. Страшный был переворот, никому не пожелаем таких бедствий, которые испытал наш народ.







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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.