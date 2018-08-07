Запашный: Я бы на месте Москвы закрыл границу с Украиной

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: В Раде рассказали о последствиях закрытия границы с Россией

Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Мы с вами прекрасно знаем, что Игорь Мосейчук на постоянной основе демонстрирует свои радикальные взгляды по отношению к нашей стране, но здесь он совершенно прав. Другое дело, как в этой ситуации Москва. Лично бы сыграл на опережение и сам закрыл границу с Украиной на некоторое время, да простят меня простые граждане этой страны. Но это же вы, граждане Украины, стоите за тем, что нынешняя власть существует, и именно в ваших руках возможность смен этой власти. Раз вы этого не делаете, значит она вас устраивает. Поэтому я пошел бы на радикальные меры, иначе ситуация никогда не улучшится.

Топ-2: Более 30% американцев считают президента США Дональда Трампа «врагом народа»

Более 30% американцев считают президента США Дональда Трампа «врагом народа», в то время как российского лидера Владимира Путина в этом амплуа видят чуть более 15,5% граждан США. Об этом свидетельствуют данные опроса PR-компании Bospar и исследователей Propeller Insights.

Для меня эта цифра совершенно не удивительна. Все мы прекрасно знаем, что Америка – страна, фактически разделенная на две партии, республиканцев и демократов, поэтому у любого президента всегда будут антирейтинги такого же уровня. Так что Трамп весь свой президентский срок будет заложником ситуации. Каждая партия постоянно прессует не своих кандидатов, чтобы выиграть следующие выборы.

Топ-3: Росийские сотовые ператоры заявили об отмене роуминга внутри страны

Крупнейшие российские операторы сотовой связи планируют в ближайщее время отменить плату за входящие звонки в поездках по России. Такие сообщения компании «Билайн», «Мегафон» и «МТС» распространили в СМИ. Плата за внутрисетевой роуминг будет отменяться постепенно.

К сожалению, эта информация не полная: компании не сообщают, когда конкретно роуминг внутри страны будет отменен. Но, новость, естественно, хорошая.

Топ-4: Долгий сон повышает риск преждевременной смерти

Сон продолжительностью более восьми часов в сутки повышает риск преждевременной смерти. Об этом заявили учёные из Англии.

Знаете, я как чувствовал: стараюсь спать по восемь часов в сутки. И при этом чувствую себя комфортно. А вот сон по 9-10 часов действительно не дает мне дополнительного отдыха, а состояние у меня после этого примерно такое же, как если бы я спал 5 - 6 часов. То есть, 8 часов- наиболее комфортный вариант. Так что, у меня есть ощущение, что ученые из Англии в этот раз правы.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.