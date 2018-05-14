Запашный: Такие специалисты, как Кудрин нужны Счетной палате

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Большинство россиян положительно оценивают положение в стране

Большинство опрошенных россиян довольны жизнью и положительно оценивают положение в стране, однако 45% респондентов ожидают ухудшения ситуации. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения

Я вам честно признаюсь: меня эта цифра не удивляет! Мы все время ожидаем худшего. Так устроена российская душа. Хочешь мира – готовься к войне. Это, наверное, про нас. Отсюда и цифры в 45%.

Топ-2: Кудрин согласился стать кандидатом на должность председателя Счетной палаты

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин дал согласие стать одним их трех кандидатов на должность председателя Счетной палаты.

Лично знаком с Алексеем Кудриным. Убежден, что такой профессиональный человек справится с этой работой. В Счетной палате нужны такие специалисты, как Алексей Кудрин. Желаю удачи!

Топ-3: Более 70% торговых центров в России соответствуют требованиям пожарной безопасности

Более 70% торговых центров в России соответствуют требованиям пожарной безопасности, заявил 14 мая главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Приятно удивлен такой статистикой. Перед тем, как начались эти проверки, все говорили: мы везде найдем нарушения, везде все плохо. В общем, друзья, не паникуйте! Уверен, что торговые центры, которые не вошли в эти 70%, в ближайшее время тоже сделают выводы и наведут порядок.

Топ-4: Человек сможет жить в молодом теле до 130 лет

Человек сможет жить в молодом теле до 130 лет. С помощью технологий генетического редактирования учёные из Гарварда планируют максимально замедлить процессы старения.

С одной стороны, это прекрасно, ведь всем нам хотелось бы жить как можно дольше и, при этом, оставаться молодыми. Но, с другой стороны, нужно задуматься над тем, что когда эти планы ученых станут реальностью, может возникнуть проблема перенаселения планеты. Надо подумать!

Топ-5: В США приютят 200 щенков из Чернобыля

О проекте:

В США приютят 200 щенков из Чернобыльской зоны отчуждения. Первая партия из 12 собак была вывезена со строительной площадки нового саркофага еще 27 апреля. Перед отправкой за границу питомцы пройдут дозиметрический контроль, их вымоют, избавят от блох и продержат 45 дней на территории конно-спортивной базы города Славутич.Здорово, когда щенки находят хозяев. Другое дело, что в стране, где проживает более 40 млн человек, не могут решить проблему 200 собак. Это заставляет задуматься о том, что люди находятся в таком положении, что не могут помогать кому бы то ни было.

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.