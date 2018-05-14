Запашный: Такие специалисты, как Кудрин нужны Счетной палате

Топ-1: Большинство россиян положительно оценивают положение в стране
Я вам честно признаюсь: меня эта цифра не удивляет! Мы все время ожидаем худшего. Так устроена российская душа. Хочешь мира – готовься к войне. Это, наверное, про нас. Отсюда и цифры в 45%.
Топ-2: Кудрин согласился стать кандидатом на должность председателя Счетной палаты
Лично знаком с Алексеем Кудриным. Убежден, что такой профессиональный человек справится с этой работой. В Счетной палате нужны такие специалисты, как Алексей Кудрин. Желаю удачи!
Топ-3: Более 70% торговых центров в России соответствуют требованиям пожарной безопасности
Приятно удивлен такой статистикой. Перед тем, как начались эти проверки, все говорили: мы везде найдем нарушения, везде все плохо. В общем, друзья, не паникуйте! Уверен, что торговые центры, которые не вошли в эти 70%, в ближайшее время тоже сделают выводы и наведут порядок.
Топ-4: Человек сможет жить в молодом теле до 130 лет
С одной стороны, это прекрасно, ведь всем нам хотелось бы жить как можно дольше и, при этом, оставаться молодыми. Но, с другой стороны, нужно задуматься над тем, что когда эти планы ученых станут реальностью, может возникнуть проблема перенаселения планеты. Надо подумать!
Топ-5: В США приютят 200 щенков из Чернобыля
Здорово, когда щенки находят хозяев. Другое дело, что в стране, где проживает более 40 млн человек, не могут решить проблему 200 собак. Это заставляет задуматься о том, что люди находятся в таком положении, что не могут помогать кому бы то ни было.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.