Запашный: США довело КНДР до ядерной программы

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Гагарин, Высоцкий и Жуков названы кумирами россиян

Россияне назвали главных кумиров XX века. В рейтинге, составленном на основе опроса ВЦИОМ, первое место занял Юрий Гагарин, второе – Владимир Высоцкий, третье – Георгий Жуков.

Если бы конкретно у меня спрашивали, мне кажется, я точно так же и ответил, потому что действительно, эти три личности заслуживают вот такого особого внимания к себе. Другое дело, что молодежь сейчас вряд ли знает Георгия Жукова и слушает Владимира Высоцкого. Это проблема.

Топ-2: Украина не заберет военную технику из Крыма

Украина не станет забирать военную технику из Крыма, власти страны отказались обсуждать с Россией возможную передачу военных судов из Крыма. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин.

Здесь ярко выражены две составляющие. Первое - забирать у них нет просто финансовой возможности, потому что это дорого. Второе - политическая составляющая. Если Украина забирает оттуда свою технику, она фактически признает, что Крым не контролируется ими, а это не в их интересах.

Топ-3: ЦРУ заявил о потенциале КНДР нанести ядерный удар

Глава ЦРУ заявил, что КНДР уже в ближайшие месяцы получит возможность нанести ядерный удар по материковой части Соединенных Штатов.

Я убежден, что глава ЦРУ очень сильно отстает в своих заявлениях, и почти уверен, что КНДР уже сейчас готова нанести вот такой ядерный удар и просто прячет туз в рукаве. Второе мое убеждение, что именно США довело ситуацию до того, что КНДР активно развивает свою ядерную программу. Ведь на примерах фактически уничтожения таких стран, как Ирак, Афганистан, Сирия, такие маленькие страны, как КНДР вынуждены защищаться.

Топ-4: Российские циркачи завоевали награды на Международном фестивале

Артисты Росгосцирка завоевали на Международном цирковом фестивале в Монте-Карло серебряные и бронзовые награды.

Я бы дополнил эту новость тем, что также завоевали награды артисты Цирка Никулина, с чем я всех сердечно и поздравляю. Я в очередной раз рад тому, что артисты российских цирковых компаний с успехом выступили на одном из самых престижных цирковых фестивалей в мире, показали свою состоятельность, поборолись за пьедестальные награды, в очередной раз, доказав, что российский цирк живет и имеет серьезные перспективы в будущем. В этот раз не удалось завоевать золотые награды, будем стараться дальше.





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