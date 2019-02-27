Запашный пригласил Ди Каприо в «китовую тюрьму»

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Ди Каприо заявил о «бесчеловечном захвате» косаток и белух в Приморье

В Приморском крае происходит «бесчеловечный захват» косаток и белух, заявил на своей странице в Facebook американский актер Леонардо Ди Каприо. Он призвал освободить млекопитающих на волю и призвал своих друзей подписать соответствующую петицию на Change.org. Речь идет о косатках и белухах, которые содержатся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье.

«Я очень люблю Леонардо Ди Каприо, знаю о его пожертвованиях в пользу уссурийских тигров, но считаю несправедливым вот так дистанционно говорить о том, что животные были захвачены и содержатся в бесчеловечных условиях. Мне кажется, такому человеку, как Ди Каприо, правильней было бы сначала приехать на место событий и только после этого делать такие громкие заявления. Я призываю всех к спокойствию, к здравому смыслу. И, действительно, нужно кому-то из серьезных специалистов поехать в Приморье с камерами и разбираться на месте. Я пока не понимаю, почему эти животные содержатся там так долго», - отметил Эдгард Запашный в эфире НСН.

Топ-2: В США заблокировали доступ к интернету нескольким пользователям из России

В США заблокировали доступ к интернету нескольким пользователям из России, которые якобы пытались изменить общественное мнение американцев 6 ноября 2018 года - в день выборов в конгресс США. Об этом сообщила газета Washington Post.

«Друзья, на мой взгляд, здесь мы видим отсутствие демократии в стране, которая пропагандирует демократию. Люди, которые постоянно говорят о свободе слова, у которых есть специальная поправка в конституции, которые постоянно ссылаются на презумпцию невиновности, сейчас используют слова «якобы», «пытались изменить общественное мнение американцев». Все это говорит о том, что ни о какой демократии речи нет, о том, что не важно, есть решение суда или нет. Люди просто сами решают, что они хотят, и как они хотят наказать тех или иных людей по всему миру. Не собственных граждан, которые, в принципе, имеют возможность говорить «Трамп – такой», «Трамп – сякой». Они воздействую на весь остальной мир и делают все для того, чтобы по всему миру была введена цензура в отношении всего, что касается Соединенных Штатов Америки. Вот вам – демократия. Называется «выборочная демократия»», - подчеркнул Запашный в эфире НСН.

Топ-3: Большинство россиян не верит, что выборы на Украине пройдут честно

Большинство россиян (68%) не верит, что итоги выборов президента Украины будут соответствовать реальной воле народа, и ожидают от Киева фальсификаций результатов голосования, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

«Мне кажется, что большинство россиян в принципе не верит в то, что происходит в Украине. Страна, с которой у нас всю жизнь были хорошие отношения, вдруг превратилась во врага. Вот в это трудно поверить по-настоящему. А кто будет там президентом, честно говоря, мне уже и не важно. Я вижу, насколько в Украине сейчас сильны радикальные силы. Даже если президентом станет очень адекватный человек, эти радикальные силы с оружием в руках все равно не дадут ему вести грамотную политику. Конечно, все это меня расстраивает», - резюмировал Эдгард Запашный в эфире НСН.







О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.