Запашный: Не идите на поводу у псевдо - зоозащитников!

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовила топ главных, на его взгляд, новостей.

Тлоп-1: В США вручили премии «Оскар»

«Оскар» в номинации «Лучший фильм» получила картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Он же стал лучшим режиссером. Награду за лучший документальный фильм получила картина «Икар», посвященная допингу в российском спорте.

Я видел картину «Форма воды», да, что-то оригинальное ней есть, но, с другой стороны очень напоминает наш знаменитый фильм «Человек – амфибия». Мне кажется, картина получила «Оскара» за отсутствием в этом году чего-то более привлекательного. Что же касается документалистики, как мне кажется, картина «Икар» изначально была фаворитом своей номинации. Американцы продолжают гнуть свою линию, доказывая, что их отношение к нашей стране, к нашему спорту справедливо. Здесь никой объективности я не вижу – чистая политика.

Топ-2: Проблемой бездомных животных в преддверии ЧМ-2018 планирует заняться оргкомитет и Минспорта

Проблемой бездомных животных в преддверии чемпионата мира по футболу в России планирует заняться оргкомитет мундиаля и Министерство спорта. По поручению ведомств в городах, где пройдут матчи, должны быть построены приюты для кошек и собак. Контролировать процесс будут Комитет по экологии Госдумы. Специалисты пояснили, что речь об отлове и отстреле не идет.

Я, как и многие из вас, получил спам-рассылку, в которой говорилось о том, что правительство Российской Федерации выделило огромное количество денег на уничтожение бездомных животных и призывом бороться с этим. Многие наши звезды с удовольствием это перепостили, а я не стал заниматься ерундой. Я связался со специалистами из Минспорта, обратился в Оргкомитет ЧМ-2018 и не нашел подтверждения этой информации. Друзья мои, пожалуйста, не идите на поводу у псевдо-зоозащитных организаций, которые делают все для того, чтобы на них обратили внимание. Если вы получаете какую-то рассылку о закрытии приюта для животных или о том, что какому-то приюту нужна помощь – не пересылайте сразу, сначала проверьте, не поленитесь, за этим стоит очень много лжи.

Топ-3: Хоккейные турниры хотят проводить на летних Олимпиадах

Хоккейные турниры хотят проводить на летних Олимпиадах. С таким предложением выступил комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн. По его словам, подобное было в 1920 году.

Убежден, что эта инициатива связана с тем, что, как мы все с вами видели, НХЛ не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхане. И Америка и Канада плевать хотели на свой флаг – деньги побеждают! Давайте просто представим, что было бы, если бы у нас, например, КХЛ не отпустила бы спортсменов на Игры. Да мы бы просто снесли всю эту КХЛ вместе со всем ее руководством, со всеми владельцами, потому, что мы – граждане, у нас есть флаг и мы будем за него бороться. А у них все диктуют деньги. В результате, сейчас Гэри Беттмэн – заложник ситуации. Он понимает, что и на следующей зимней Олимпиаде будет то же самое. Так что спасибо Третьяку, что не создает нам такие проблемы. А все потому, что это – Третьяк!

Топ-4: Начало марта в Москве станет самым холодным с начала века

Начало марта в Москве станет самым холодным с начала века. Перед праздниками в столицу вернутся январские морозы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Мне кажется, сейчас наш календарь сбился ровно на месяц. Январские морозы в марте – это ненормально. По-моему, большим головам от науки пора собраться и подумать на эту тему. На мой взгляд, календарь требует изменений.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.