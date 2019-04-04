Запашный: Конор превратился в трепло

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Милонов призвал ограничить доступ к соцсетям лицам до 14 лет

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ограничить доступ к соцсетям лицам до 14 лет. По его мнению, у пользователей младше этого возраста при регистрации должны запрашивать разрешение от родителей. Ранее Милонов также призывал ввести запрет на пребывание онлайн в Instagram более одного часа в день для всех пользователей в России, кроме профессиональных компаний.

«Я убежден, что эти инициативы не будут иметь серьезного продолжения, но зерно правды в этом есть. Дело в том, что сейчас, если мы заведем в поисковике, например, слово «порно», сразу получим большое количество контента. Естественно, нужно регулировать эту ситуацию, чтобы несовершеннолетние не имели свободного доступа к подобным вещам в принципе. Однако, я, например, не имею ничего против того, чтобы мои 14-летние дети проводили в том же «инстаграме» чуть больше того самого часа, о котором говорил Милонов. Хотя, и ни в коем случае не позволю им фанатично сидеть в соцсетях все свободное время», - пояснил Эдгард Запашный в беседе с НСН.

Топ-2: Кинологи предложили ввести обязательные экзамены для желающих завести собаку

Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что человек прежде, чем завести собаку должен сдать экзамен. По мнению Голубева, начинающий владелец должен иметь базовые знания по дрессировке, уходу и зоопсихологии питомца.

«Я неоднократно подчеркивал, что все, что связано с животными, должно тщательно анализироваться. Должна быть введена лицензия по содержанию опасных животных и по содержанию животных, требующих особых условий и особого ухода. Большое количество резонансных случаев в этой сфере происходит, прежде всего, с людьми, не обладающими необходимыми знаниями. Конечно, они бросают тень на профессиональные образования и учреждения, такие как кинологическая федерация, зоопарки или цирки», - подчеркнул Эдгард Запашный в беседе с НСН.

Топ-3: Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернется в октагон

Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернется в октагон. На прошлой неделе бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сообщил об уходе из смешанных единоборств, не назвав причину своего решения.

Конор превратился в трепло! По моему мнению, мужчина должен и отдавать отчет своим словам и за эти слова отвечать. Сказал «Ухожу» - значит, уходи! Ну, а если возвращаешься, то точно не через неделю. И, естественно, мне не нравится его хамское отношение к нашему чемпиону Хабибу Нурмагамедову. Уверен, что Конор при реванше огребет от Хабиба. Буду болеть за нашего чемпиона, потому, что Хабиб – мужик, а не трепло, как Макгрегор», - заявил Эдгард Запашный в беседе с НСН.





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