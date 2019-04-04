Запашный: Конор превратился в трепло

Топ-1: Милонов призвал ограничить доступ к соцсетям лицам до 14 лет
«Я убежден, что эти инициативы не будут иметь серьезного продолжения, но зерно правды в этом есть. Дело в том, что сейчас, если мы заведем в поисковике, например, слово «порно», сразу получим большое количество контента. Естественно, нужно регулировать эту ситуацию, чтобы несовершеннолетние не имели свободного доступа к подобным вещам в принципе. Однако, я, например, не имею ничего против того, чтобы мои 14-летние дети проводили в том же «инстаграме» чуть больше того самого часа, о котором говорил Милонов. Хотя, и ни в коем случае не позволю им фанатично сидеть в соцсетях все свободное время», - пояснил Эдгард Запашный в беседе с НСН.
Топ-2: Кинологи предложили ввести обязательные экзамены для желающих завести собаку
«Я неоднократно подчеркивал, что все, что связано с животными, должно тщательно анализироваться. Должна быть введена лицензия по содержанию опасных животных и по содержанию животных, требующих особых условий и особого ухода. Большое количество резонансных случаев в этой сфере происходит, прежде всего, с людьми, не обладающими необходимыми знаниями. Конечно, они бросают тень на профессиональные образования и учреждения, такие как кинологическая федерация, зоопарки или цирки», - подчеркнул Эдгард Запашный в беседе с НСН.
Топ-3: Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернется в октагон
Конор превратился в трепло! По моему мнению, мужчина должен и отдавать отчет своим словам и за эти слова отвечать. Сказал «Ухожу» - значит, уходи! Ну, а если возвращаешься, то точно не через неделю. И, естественно, мне не нравится его хамское отношение к нашему чемпиону Хабибу Нурмагамедову. Уверен, что Конор при реванше огребет от Хабиба. Буду болеть за нашего чемпиона, потому, что Хабиб – мужик, а не трепло, как Макгрегор», - заявил Эдгард Запашный в беседе с НСН.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.