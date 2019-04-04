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Запашный: Конор превратился в трепло

4 Апреля 2019 в 22:00
Запашный: Конор превратился в трепло
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Милонов призвал ограничить доступ к соцсетям лицам до 14 лет

Цензура интернет
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ограничить доступ к соцсетям лицам до 14 лет. По его мнению, у пользователей младше этого возраста при регистрации должны запрашивать разрешение от родителей. Ранее Милонов также призывал ввести запрет на пребывание онлайн в Instagram более одного часа в день для всех пользователей в России, кроме профессиональных компаний.

«Я убежден, что эти инициативы не будут иметь серьезного продолжения, но зерно правды в этом есть. Дело в том, что сейчас, если мы заведем в поисковике, например, слово «порно», сразу получим большое количество контента. Естественно, нужно регулировать эту ситуацию, чтобы несовершеннолетние не имели свободного доступа к подобным вещам в принципе. Однако, я, например, не имею ничего против того, чтобы мои 14-летние дети проводили в том же «инстаграме» чуть больше того самого часа, о котором говорил Милонов. Хотя, и ни в коем случае не позволю им фанатично сидеть в соцсетях все свободное время», - пояснил Эдгард Запашный в беседе с НСН.

Топ-2: Кинологи предложили ввести обязательные экзамены для желающих завести собаку

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Глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что человек прежде, чем завести собаку должен сдать экзамен. По мнению Голубева, начинающий владелец должен иметь базовые знания по дрессировке, уходу и зоопсихологии питомца.

«Я неоднократно подчеркивал, что все, что связано с животными, должно тщательно анализироваться. Должна быть введена лицензия по содержанию опасных животных и по содержанию животных, требующих особых условий и особого ухода. Большое количество резонансных случаев в этой сфере происходит, прежде всего, с людьми, не обладающими необходимыми знаниями. Конечно, они бросают тень на профессиональные образования и учреждения, такие как кинологическая федерация, зоопарки или цирки», - подчеркнул Эдгард Запашный в беседе с НСН.

Топ-3: Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернется в октагон

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Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернется в октагон. На прошлой неделе бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сообщил об уходе из смешанных единоборств, не назвав причину своего решения.

Конор превратился в трепло! По моему мнению, мужчина должен и отдавать отчет своим словам и за эти слова отвечать. Сказал «Ухожу» - значит, уходи! Ну, а если возвращаешься, то точно не через неделю. И, естественно, мне не нравится его хамское отношение к нашему чемпиону Хабибу Нурмагамедову. Уверен, что Конор при реванше огребет от Хабиба. Буду болеть за нашего чемпиона, потому, что Хабиб – мужик, а не трепло, как Макгрегор», - заявил Эдгард Запашный в беседе с НСН.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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