Запашный - о Мамаеве и Кокорине: Пацанов надо выпускать!

Топ-1: Порошенко заявил о переброске дополнительных сил к границе с Россией
Я считаю, что Петр Порошенко пытается манипулировать сложившейся ситуацией исключительно в своих собственных целях. Может быть, ему и удается создавать иллюзию, что Украина собирается воевать с Россией (или Россия с Украиной), но в это верят только глупые люди. Все здравомыслящие люди понимают, что любая страна, которая войдет в конфронтацию с Россией, будет в прямом смысле слова уничтожена. Поэтому даже произносить слово «война» в таком контексте я бы не рекомендовал. При этом, я, естественно, не сторонник противостояния между нашими странами и жду, когда ситуация урегулируется (прежде всего, через выборы нового главы Украины).
Топ-2: Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 февраля
Несмотря на то, что я был одним из ярых критиков этих двух футболистов, сейчас я считаю, что ситуация сильно затягивается. Затягивается искусственно. Считаю необходимым как можно скорей разобраться во всем. Пацанов надо выпускать. Но Мамаев и Кокорин должны признать свою вину не частично, а полностью, и сделать все для того, чтобы потерпевшая сторона приняла и их извинения и финансовую компенсацию.
Топ-3: Мэй заявила о трех вариантах выхода Британии из ЕС
Уважаемая Тереза Мэй! Вы, наверное, забыли, что есть и четвертый, кстати, самый популярный и в Британии и в ЕС: во всем обвинить Россию. Во всем, что у вас не получается, виновата наша страна. Так что, не забывайте про четвертый вариант!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.