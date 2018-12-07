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Запашный - о Мамаеве и Кокорине: Пацанов надо выпускать!

7 Декабря 2018 в 22:00
Запашный - о Мамаеве и Кокорине: Пацанов надо выпускать!
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Порошенко заявил о переброске дополнительных сил к границе с Россией

ФОТО: РИА Новости/Михаил Маркив
Эдгард Запашный: Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил о переброске дополнительных сил к границе с Россией. В тот же день Верховная рада одобрила решение президента Порошенко о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Я считаю, что Петр Порошенко пытается манипулировать сложившейся ситуацией исключительно в своих собственных целях. Может быть, ему и удается создавать иллюзию, что Украина собирается воевать с Россией (или Россия с Украиной), но в это верят только глупые люди. Все здравомыслящие люди понимают, что любая страна, которая войдет в конфронтацию с Россией, будет в прямом смысле слова уничтожена. Поэтому даже произносить слово «война» в таком контексте я бы не рекомендовал. При этом, я, естественно, не сторонник противостояния между нашими странами и жду, когда ситуация урегулируется (прежде всего, через выборы нового главы Украины).

Топ-2: Кокорину и Мамаеву продлили арест до 8 февраля

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Эдгард Запашный: Тверской суд Москвы продлил до 8 февраля арест футболистам Мамаеву и Кокорину, обвиняемым в побоях и хулиганстве. Павел Мамаев и Александр Кокорин частично признали свою вину в совершении преступлений. 

Несмотря на то, что я был одним из ярых критиков этих двух футболистов, сейчас я считаю, что ситуация сильно затягивается. Затягивается искусственно. Считаю необходимым как можно скорей разобраться во всем. Пацанов надо выпускать. Но Мамаев и Кокорин должны признать свою вину не частично, а полностью, и сделать все для того, чтобы потерпевшая сторона приняла и их извинения и финансовую компенсацию.

Топ-3: Мэй заявила о трех вариантах выхода Британии из ЕС

ФОТО: РИА Новости/ Сергей Гунеев
Эдгард Запашный: Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что у законодателей есть лишь три варианта по сделке о выходе Соединённого Королевства из состава Европейского союза. По её словам, они могут утвердить соглашение, выйти из ЕС без него или вовсе отказаться от Brexit.

Уважаемая Тереза Мэй! Вы, наверное, забыли, что есть и четвертый, кстати, самый популярный и в Британии и в ЕС: во всем обвинить Россию. Во всем, что у вас не получается, виновата наша страна. Так что, не забывайте про четвертый вариант!


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.


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