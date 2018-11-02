Запашные готовы помочь девочке, пострадавшей от львицы

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Россия вводит ответные санкции против Украины

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных санкциях в отношении украинской стороны. Текст документа размещен на сайте ведомства. Как отмечается, ответные меры распространяются на 68 юридических лиц и 322 физических лица.

Я уже видел спекуляции на эту тему. Якобы, этот список был утвержден лично Петром Порошенко. Это, конечно, вызывает улыбку у руководства нашей страны. Но мое убеждение заключается в том, что российские санкции должны быть не пропорциональными санкциям любой страны. Если нам кто-то угрожает, наш ответ должен кратно превышать эту агрессию. Я считаю, что именно этот путь заставит другие страны задуматься о том, что с Россией лучше не конфликтовать.

Топ-2: В передвижном цирке львица напала на трёхлетнюю девочку.

В передвижном цирке львица напала на трёхлетнюю девочку. Инцидент произошёл в селе Успенское в Краснодарском крае. Ребёнок был экстренно госпитализирован, по факту происшествия заведено уголовное дело.

Вчера мы связались с мамой пострадавшей, узнали о текущем состоянии девочки. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Мы предложили всестороннюю помощь. При необходимости я и мой брат Аскольд готовы взять девочку на поруки, чтобы перевести на лечение в одну из немецких клиник. Я искренне переживаю за нашу маленькую героиню, которая пострадала случайно и сейчас борется за свое будущее. Дай бог ей здоровья.

Топ-4: Меркель не будет переизбираться на пост председателя ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах, которые пройдут в декабре. Об этом со ссылкой на источники в партии сообщает Reuters и газета Bild.

Это, конечно, личное решение госпожи Меркель – выдвигаться на этот пост или нет. Но мое личное мнение заключается в том, что с её уходом начнется крах Евросоюза. Я считаю, что на сегодняшний день Европейский союз держится на личной энергетике и усилиях этого политика.

Топ-5: Россия опустилась в рейтинге свободы интернета ниже Гамбии и Таиланда

Россия опустилась в рейтинге свободы интернета ниже Гамбии и Таиланда. По сравнению с прошлым годом наша страна потеряла в списке, составленном специалистами «Фридом хаус», две строчки и разместилась на 53 месте из 65. Лидерами антирейтинга правозащитники назвали Китай и Иран. Наиболее свободной эксперты признали ситуацию с интернетом в Эстонии, Исландии, Канаде, Германии и Австралии.

Звучит, конечно, не очень. Но интернет-сообщество, на самом деле – это небольшое количество людей. Они создают иллюзию, что их очень много. Они очень активны, очень агрессивны и очень лживы. Это – мое мнение. Так что ничего плохого в этом рейтинге я не вижу, знаю, что наша страна двигается в сторону того, чтобы защищать права людей в интернет-пространстве.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.