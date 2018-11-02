Запашные готовы помочь девочке, пострадавшей от львицы

Топ-1: Россия вводит ответные санкции против Украины
Я уже видел спекуляции на эту тему. Якобы, этот список был утвержден лично Петром Порошенко. Это, конечно, вызывает улыбку у руководства нашей страны. Но мое убеждение заключается в том, что российские санкции должны быть не пропорциональными санкциям любой страны. Если нам кто-то угрожает, наш ответ должен кратно превышать эту агрессию. Я считаю, что именно этот путь заставит другие страны задуматься о том, что с Россией лучше не конфликтовать.
Топ-2: В передвижном цирке львица напала на трёхлетнюю девочку.
Вчера мы связались с мамой пострадавшей, узнали о текущем состоянии девочки. В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Мы предложили всестороннюю помощь. При необходимости я и мой брат Аскольд готовы взять девочку на поруки, чтобы перевести на лечение в одну из немецких клиник. Я искренне переживаю за нашу маленькую героиню, которая пострадала случайно и сейчас борется за свое будущее. Дай бог ей здоровья.
Топ-4: Меркель не будет переизбираться на пост председателя ХДС
Это, конечно, личное решение госпожи Меркель – выдвигаться на этот пост или нет. Но мое личное мнение заключается в том, что с её уходом начнется крах Евросоюза. Я считаю, что на сегодняшний день Европейский союз держится на личной энергетике и усилиях этого политика.
Топ-5: Россия опустилась в рейтинге свободы интернета ниже Гамбии и Таиланда
Звучит, конечно, не очень. Но интернет-сообщество, на самом деле – это небольшое количество людей. Они создают иллюзию, что их очень много. Они очень активны, очень агрессивны и очень лживы. Это – мое мнение. Так что ничего плохого в этом рейтинге я не вижу, знаю, что наша страна двигается в сторону того, чтобы защищать права людей в интернет-пространстве.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.