Якубович: В финале ЧМ буду болеть за Хорватию!

Народный артист России Леонид Якубович специально для НСН подготовил топ главных новостей уходящей недели по его версии.

Топ-1: Миллиарды Захарченко пополнят российскую казну

Бюджет России пополнился девятью миллиардами рублей: изъятые у обвиняемого в коррупции бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко средства перечислены на счет федерального Казначейства, сообщил Следственный комитет.

Лично я бы предпочел, чтобы средства были перечислены не в федеральное Казначейство, а, скажем, в Пенсионный фонд России. Это было бы правильно. И, заодно, сообщили бы, куда делись те деньги, которые, якобы, исчезли из этого дела. Было бы очень здорово!

Топ-2: В МЧС выявили «критическое положение» из-за нехватки сотрудников и оборудования

В МЧС после комплексной проверки выявили «критическое положение» из-за нехватки сотрудников, а также проблем с оснащением спасателей и пожарных. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на текст доклада, подготовленного главой Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктора Яцуценко.

Ну, ребята, это – не новость! Если бы у нас все было нормально, никто никого не сокращал бы, наверное, и пожаров было бы меньше. Поразительная история! Каждый год у нас пожары и наводнения, но почему-то никто не предусматривает способы борьбы с этими явлениями до того, как они случаются. И каждый год все страшно удивляются, что у нас наводнения и пожары. Давайте уже что-нибудь сделаем заранее, например, зимой займемся тем, чтобы у нас не было пожаров. Я не знаю, как это делается, но есть же, наверное, какие-то способы! А то каждый год говорят о пожарах и наводнениях на моей памяти, наверное, уже лет сорок.

Топ-3: Стали известны финалисты чемпионата мира по футболу

Стали известны финалисты чемпионата мира по футболу. 15 июля на стадионе «Лужники» встретятся команды Франции и Хорватии.

Удивительный чемпионат! Просто поразительный по количеству неожиданностей! Я буду болеть за Хорватию. Молодцы ребята! По-моему, в истории Хорватии это первый случай, когда ее футболисты залезли так высоко. А еще я аплодирую нашим, которые каким-то удивительным образом сыграли так, как сыграли, и получили то место, которое получили. Как это вообще может произойти в стране, где практически нет детского футбола? Не знаю! Я бы на месте президента вызвал всех ребят к себе и чем-нибудь наградил! А что касается матча Франция-Хорватия – это событие! Думаю, такого финала не ожидал никто! Поразительно! Буду смотреть, как все, прилипнув к телевизору!

Топ-4: В Таиланде группу подростков вызволили из затопленной пещеры

В Таиланде завершилась сложнейшая спасательная операция по вызволению группы подростков из пещеры, затопленной в результате наводнения. 12 воспитанников юниорской футбольной команды и их 25-летний тренер оказались заблокированы в пещерном комплексе из-за неожиданного удара стихии. Они провели в пещерах более двух недель.

Фантастическая история! Нужно аплодировать людям, которые поддерживали ребят все это время, и, конечно, тем, кто проводил операцию! Люди, знакомые с дайвингом, понимают, насколько это сложно, ведь эти подростки никогда в жизни не надевали акваланг! Просто не могу себе представить, как они все это сделали. Аплодирую стоя! Переживал страшно!





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют более 200 человек.