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Якубович: Пойдем на выборы толпой и пусть Россия будет «многопрезидентной»!

1 Января 2018 в 00:01
Якубович: Пойдем на выборы толпой и пусть Россия будет «многопрезидентной»!

Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Депутат Милонов предложил прекратить финансирование фильмов и спектаклей

ФОТО: www.assembly.spb.ru

Виталий Милонов предложил прекратить финансирование отечественных фильмов и спектаклей. Браво! Вот это – правильно, потому что на самом деле давно пора вообще запретить фильмы и спектакли. Во-первых, мы теряем на них время. Люди приходят и два часа сидят в зале неподвижно, у них может развиться гиподинамия. Надо прекратить эту историю. Отвратительно, что у нас до сих пор существуют фильмы и спектакли. Я согласен с Виталием Милоновым.

Единственное, что мне хотелось бы знать, какую школу он заканчивал и был ли за свою жизнь хотя бы на одном спектакле? Судя по всему, нет.

Топ-2: Скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский

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Это очень грустная новость. Хворостовский – это личность! Замечательный актер и потрясающая личность с очень хорошими глазами! Он стольким людям приносил радость. Я полагаю, что Богу просто скучно и он забирает себе лучших.

Мишечка Задорнов скончался, дружочек мой. Это тоже печально. Он в одном ряду с Хворостовским стоит. Вообще, стали уходить хорошие люди. Их все меньше и меньше, а на замену нет никого.

Топ-3: Ксения Собчак идет на выборы президента

ФОТО: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Это очаровательно! Я даже стал подумывать отправить на выборы свою соседку, она примерно такой же категории. Надо всем принять участие в выборах президента. Ксении одно же скучно. Надо всем пойти на выборы. Во всяком случае, это будет весело. Представьте, когда придет толпа на выборы!

Теперь надо обсчитать площадь Кремля. Сколько человек там поместится? Кроме одного президента больше не помещается. А должно помещаться много президентов! У нас будет многопрезидентная. Мне очень нравится! Я к Собчак неплохо отношусь, но для любых здравомыслящих граждан, как мне кажется, все это мелковато.

Топ-4: Харви Вайнштейн исключен из Гильдии режиссеров

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Харви Вайнштейн покинул Гильдию режиссеров США. Что вы говорите? Судя по сообщениям, он приставал ко всей Гильдии режиссеров США.

Конечно, надо сказать, что засранец он великий, но – мужик! Я думаю, что его выкинули из Гильдии режиссеров США, потому что они ему завидовали.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.

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