Якубович: Депутатам надо обязательно учить русскую речь

Народный артист России Леонид Якубович специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

Топ-1: Владельцы оружия будут обязаны носить специальные знаки

Владельцы огнестрельного оружия будут обязаны носить специальные жилеты или жетоны. Это требование прописано в законопроекте, представленном на рассмотрение в Госдуму.

Этот проект совершенно точно должен определять правила поведения насильникам, грабителям и прочим отщепенцам. У них будет специальный знак. «У меня в кармане пистолет, иду вас грабить» - должно быть написано у него на спине. Люди должны знать, с кем имеют дело. Ну что, в самом деле, какая глупость, ходят прямо без всего. Надо какие-то нашивки им придумать. Это правильно.

Топ-2: Шевченко и Сванидзе подрались в прямом эфире

Журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе устроили драку в эфире радио «Комсомольская правда» во время спора о сталинизме.

Я с глубоким уважением отношусь к Коле Сванидзе, с удовольствием слушаю то, что говорит Максим Шевченко. Я бы хотел сказать, что в связи с разницей весовых категорий, мне бы хотелось посоветовать Сванидзе в другой раз брать с собой полное собрание сочинений Ключевского. Засунуть в авосечку, дать Шевченко по башке, это, может быть, решило бы вопрос. А то неудобно получилось. Неудобно.

Топ-3: «КиноСоюз» подает в суд на Минкультуры

Некоммерческая организация «КиноСоюз», являющаяся объединением российских кинематографистов, намерена подать в суд на министерство культуры Российской Федерации из-за отзыва прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина».

Ребят, у нас весь пар в гудок уходит. Я, конечно, не видел «Смерть Сталина», но что-то столько пыли. Почему столько крика? Почему такой скандал? У меня такое ощущение, что здесь какая-то рекламная кампания происходит, чтобы все рванулись смотреть «Смерть Сталина». Но если даже это и так, я бы тогда написал дальше, что деньги, выигранные в суде, пойдут на съемки фильма «Жизнь Ленина с Инессой Арманд». Я не понимаю просто, ну выпустили фильм какой-то. Может он хороший, может он плохой. Если кому-то не нравится, так не смотрите.

Топ-4: Косатку научили говорить

Исследователи из Франции научили косатку имитировать человеческую речь. По словам специалистов, в настоящее время она уже умеет произносить два слова.

Надо идти дальше. Надо заниматься теперь с депутатами. Правильно, надо начинать потихоньку с косаток и медленно, но верно переходить к нашим депутатам, потому что понять, что они говорят практически невозможно до сих пор.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.