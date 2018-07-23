«ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»: Жюри довольно отборочными концертами конкурса

Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей Всероссийского конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».



Топ-1: На конкурс «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» поступило больше 2 тыс. заявок

На прошлой неделе, 20 июля, завершился первый этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». С момента старта конкурса молодые авторы и исполнители со всей России подали 2 267 заявок, из них к конкурсу допустили 1 749. Причин, по которым оргкомитет проекта отказывал в приеме заявок, было несколько. Например, возраст потенциальных участников был меньше 18 либо больше 35 лет. Кроме того, некоторые из конкурсантов прикрепляли к своим заявкам нечитаемые файлы, прослушать которые жюри «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» просто не смогло. Кроме того, согласно правилам конкурса, один автор-исполнитель мог подать не более двух заявок. Последующие заявки также не принимались к рассмотрению. Кстати, лидером среди российских регионов по количеству поданных заявок оказался Центральный федеральный округ.

Топ-2: В России стартовал второй этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»

Шесть участников конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» из Сибирского федерального округа выступят на «НАШЕСТВИИ». Молодые авторы-исполнители были отобраны жюри музыкального конкурса по итогам концерта, прошедшего в новосибирском клубе «Подземка» в субботу, 21 июля. Это был первый из серии отборочных концертов конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Сегодня, 23 июля, отборочные концерты прошли в Хабаровске и Москве. Могу сказать, что на концерте в Москве, в Театре на Таганке, я присутствовал, и остался очень доволен ребятами, которых увидел и услышал. Отмечу, что всего в ходе таких концертов мы выберем 50 лучших артистов, которые и поедут в Большое Завидово, чтобы 3,4 и 5 августа выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ». В этом году специально для них здесь будет открыта третья сцена – «Высоцкий».

Топ-3: Победители «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» получат возможность поработать в одной из лучших студий России

О проекте:

Надо сказать, что выступление на фестивале «НАШЕСТВИЕ» - это далеко не главный бонус, который могут получить участники конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Десять финалистов смогут выступить на большом гала-концерте, который пройдет этой осенью. А готовится к этому выступлению они будут в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Для начинающего артиста – это просто уникальный опыт!

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.