Высоцкий: Жюри «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» свой выбор сделало. Дело - за слушателями!

Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей Всероссийского конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».



Топ-1: Объявлены имена финалистов «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»

Жюри конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» объявило имена десяти музыкантов, которые прошли в финал. Полуфинал конкурса прошел на сцене «Высоцкий» фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018». 50 лучших молодых артистов со всей России на протяжении двух дней пытались завоевать сердца зрителей и обратить на себя внимание жюри. В финал конкурса прошли: группа «Лейла», Никита Рогозин, Группа «Мезозой», Дарья Берначук, Алан Макиев, группа «Рви меха», группа Starkillers, группа «Линкор», группа «Кукольный театр» и Константин Игнатов. Приз зрительских симпатий фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» получила группа Malaя. Все участники очень разные и члены жюри очень разные. Не думаю, что у кого-то из членов жюри полное удовлетворение от того списка, который есть. Но он объективный и дает картину о конкурсе, какие сейчас среди молодых людей есть устремления. Кто лучше, кто хуже очень сложно говорить. Кто-то испугался, кто-то наоборот очень интересно проявил себя. Это всегда немного рулетка. Но у меня есть ощущение, что все прошло правильно и хорошо

Топ-2: Финалисты «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» будут готовится к гала-концерту в лучшей студии Москвы

Десять музыкантов, вышедших в финал конкурса молодых авторов и исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», которые определились на «НАШЕСТВИИ», будут готовиться к финальному гала-концерту в Москве в лучшей звукозаписывающей студии в столице «Vintage Records». Для них это уникальная возможность получить новый опыт и вырасти в профессиональном плане, что очень важно для молодых музыкантов. Победители конкурса войдут в ротацию «НАШЕго Радио» и получат множество возможностей для творческого роста. Кроме того, один из финалистов получит специальный приз от соцсети «ВКонтакте» - раскрутку на миллионную аудиторию.

Топ-3: Финальный этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» пройдет в ноябре