Высоцкий: Жду готовых треков финалистов «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»

Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей Всероссийского конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».



Топ-1: Треки финалистов «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» находятся на стадии сведения

Меньше недели остается до старта голосования за треки финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». Каждый из музыкантов работал над своей композицией в одной из лучших студий звукозаписи Москвы VINTAGE RECORDS вместе со звездными наставниками. В качестве наставников выступили Александр Ф. Скляр, Сергей Галанин, Александр Леонтьев и другие именитые музыканты. Наблюдать за процессом можно было онлайн в интернете. За три недели работы в студии посмотрели больше четырех миллионов человек. Сейчас треки находятся в процессе сведения. Мне лично уже не терпится услышать эти песни и понять, насколько конкурсанты выросли в творческом плане за время участия в проекте. Всегда любопытно наблюдать за становлением молодого артиста. Уверен, с такими наставниками все ребята действительно вышли на качественно новый музыкальный уровень.

Топ-2: Итоги «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» подведут 26 ноября в Театре на Таганке

Когда все треки будут сведены, а произойдет это к 1 ноября, в сети откроется голосование, каждый из вас сможет прослушать все композиции, записанные финалистами, и сделать свой выбор. А 26 ноября на заключительном гала-концерте в Театре на Таганке объявят имена трёх победителей. Они определятся после суммирования голосов жюри и слушателей.

Так что ничего не планируйте на 26 ноября и приходите в Театр на Таганке! Все финалисты очень ждут этого концерта и готовятся, так что нет никаких сомнений в том, что для зрителей они подготовят что-то особенное. Выступление ребят на фестивале "Нашествие" показало, что эти артисты действительно умеют устроить хорошее, качественное шоу! Новые песни, неожиданные дуэты и многое другое. В общем, обязательно приходите!

Топ-3: «НАШЕ ТВ» продолжает серию программ о финалистах «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»