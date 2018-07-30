Высоцкий: Участники «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» едут на «НАШЕСТВИЕ»

Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей Всероссийского конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».



Топ-1: Завершился отборочный этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»

Отборочный этап конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» официально завершен. В эти выходные в Санкт-Петербурге состоялся последний концерт отборочного тура, по итогам которого будут названы имена 50-ти счастливчиков, получивших возможность выступить на специальной сцене фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Здесь же, вместе с молодыми артистами, выступят некоторые члены жюри «Высоцкий.фест». В течение минувшей недели компетентное жюри конкурса побывало в Новосибирске, Хабаровске, Москве, Екатеринбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Напомню, что всего на конкурс «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» в срок с 25 июня до 20 июля было подано 2267 заявок с аудио- и видеороликами, из которых 1749 работы были допущена к конкурсу.

Топ-2: Жюри рассказало, на что шли музыканты ради участия в конкурсе «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»

В ходе отборочных концертов жюри пришлось столкнуться, без преувеличения, с уникальными историями молодых музыкантов, которые готовы буквально на всё ради осуществления своей мечты. Например, одна из участниц конкурса — Анна Корнилова из Якутска. Узнав, что ее пригласили принять участие в региональном отборочном концерте в Хабаровске, девушка взяла билет из Якутска в Хабаровск в один конец. Риск оказался оправдан: Анна прошла отборочный тур и сейчас собирается на «НАШЕСТВИЕ». Кстати, можно сказать, что история Анны — пример того, что удача сопутствует тем, кто четко идет к своей цели. Девушка сумела купить билет Якутск-Хабаровск с большой скидкой, что было очень кстати. Когда слышишь такие истории, понимаешь – ничего невозможного нет, если ты действительно веришь в свою мечту.

Топ-3: 10 финалистов «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» определятся на «НАШЕСТВИИ»

По итогам фестиваля «НАШЕСТВИЕ» определятся 10 финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», которые будут готовиться к гала-концерту проекта в одной из лучших звукозаписывающих студий столицы Vinyl Records. Победитель конкурса получит возможности для дальнейшего продвижения своей музыки, ещё одного призёра выберут слушатели соцсети «ВКонтакте». Организаторы платформы, кстати, приготовили для победителя конкурса молодых талантов уникальный приз: раскрутку в соцсети на аудиторию в миллион человек. Думаю, для молодого артиста — это большое подспорье в покорении вершины музыкального Олимпа.