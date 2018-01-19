Высоцкий рассказал про подготовку к юбилею отца

Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: 25 января – юбилей Высоцкого

Юбилей Высоцкого отметят масштабным проектом в российских городах.

Действительно, 25 января ему исполнилось бы 80 лет. И как раз проект, о котором идет речь, «Высоцкий в нашем городе», стартует сразу после. Вообще, 25 января будет не столько просто юбилеем, который отгремит, и о нем все забудут, но это будет начало многих проектов. Странная цифра, несочетаемая с Высоцким, - 80 лет. Это какой-то знак того, что необходимо сейчас поставить какой-то колок, какую-то точку. Дальше будет все меньше современников Высоцкого, все меньше людей, которые его знали и помнят это время. Та любовь, та память, которая жива в людях, должна как-то вот не уйти вместе с нами, а должна, может быть, сподвигнуть людей более молодых к интересу к Высоцкому.

Топ-2: Лоза назвал рок-фестивали «мертворожденными»

Рок-фестивали, которые проходят в России в большом количестве, являются мертворожденными детьми, поскольку рок-музыка как явление закончилась еще в 1980 году, сказал Юрий Лоза.

Он имеет право на свое мнение, но вот я думаю, если он с этим мнением выйдет где-нибудь на фестивале «Нашествие» в присутствии полумиллиона человек, скажет, что это никакой не фестиваль, а что та музыка, которую они слушают – мертворожденная и закончилась в 1980 году, я думаю, они удивятся, как минимум.

Топ-3: Гитарист группы «Чайф» раскритиковал Шнурова

Гитарист российской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов раскритиковал Сергея Шнурова. По мнению музыканта, лидер группы «Ленинград» сузил границы российской рок-музыки до уровня рингтона на мобильном.

На мой взгляд, самое неправильное, когда хорошие и талантливые люди начинают между собой что-то такое публично выяснять и прояснять. Сели за стол, выпили по стакану и, думаю, поняли друг друга. Пусть Лоза так публично бичует отсутствие российской рок-музыки. Мне кажется, что это два вполне достойных, вменяемых человека. Мне жалко и неприятно. Я думаю, что это может быть и шутка.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.