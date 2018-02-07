Высоцкий: Алкоголь в России не должен стать нонсенсом

Топ-1: В России стали меньше пить
Ну вот, великолепная новость. То есть пить стали меньше. Я не заметил, честно говоря, ни на себе, ни на окружающих, но оказывается, почти в два раза. Такими темпами превратимся в какую-нибудь страну, где вообще алкоголь нонсенс. Вот такая очень странная новость. Товарищи, надо сопротивляться. Будем настаивать на своем.
Топ-2: «Последний богатырь» стал самым кассовым фильмом года
Не смотрел я, к сожалению, «Последнего богатыря», не доложил свои деньги, значит, в его бокс-офис, но, тем не менее, я поздравляю. Вообще то, что наши картины начали собирать в наших кинотеатрах деньги – это такой приятный итог прошлого года, да и этого.
Топ-3: Фильм «Селфи» возглавил российский прокат
Я считаю, что это очень хорошо. Ленту «Селфи» снял очень хороший режиссер с прекрасной фамилией Хомерики. Обязательно пойду, посмотрю и доложу свои, сколько там, рублей 300-400, чтобы они побольше собрали. Уверен, что хорошая картина.
Топ-4: Джим Керри удалился из Facebook в протест России
В детстве моем была такая присказка «назло моему батьке, буду ходить не подтершись». Наказал, просто очень серьезно наказал, за наше вмешательство. Или есть надежда, что это он просто так пошутил.
Топ-5: Тусклый свет плохо влияет на мозг
Еще бы они установили, что при тусклом свете хуже видно, чем при ярком. Вот такое вот грандиозное открытие делают в США - негативно влияет тусклый свет на работу мозга. Значит, давайте включим побольше света, поярче, и будем шевелить мозгами.
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.