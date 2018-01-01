Высоцкий: Карать творцов из-за несовершенной системы – полное безумие!

Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных новостей 2017 года.

Топ-1: Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве





В настоящее время режиссер находится под домашним арестом. Дело в том, что наша система госфинансирования культуры запутанная и очень скверная. Она вынуждает людей к нарушениям. Из-за того, что система несовершенная, карать творцов – полное безумие. Другого слова найти не могу.

Топ-2: Виталий Милонов предложил прекратить финансирование фильмов и спектаклей





Это эпатажное и полемическое высказывание. Но оно, опять же, говорит о непонимании самой проблемы. Проблема не в том, что государство финансирует фильмы и спектакли, а в том, как государство это делает. Система очень часто неумело поддерживает то, что поддерживать, может быть, и не нужно. Или поддерживает так, как Кирилла Серебренникова, после чего он сидит.

Топ-3: Дмитрий Хворостовский скончался после продолжительной болезни





Никого не жалеет болезнь. Хворостовский – очень красивый и талантливый человек. До последнего он боролся, старался выступать. И вроде бы болезнь победила, на самом же деле, я думаю, что победил он.

Топ-4: Кевина Спеси «вырезали» из фильма после сексуального скандала





Сцена с актером Кевином Спейси вырезана из фильма «Все деньги мира», кроме того, последний сезон сериала «Карточный домик» выйдет без участия актера. Мы иногда люби стукнуть себя в грудь и сказать, что мы хуже всех, а в развитом мире все хорошо. Видать, не все хорошо.

Огромный артист, потрясающий проект «Карточный домик». Скандал, который там происходит, наверное, будет нарастать, а потом забудется и развалится. И никто не вспомнит про скандал. А актер Кевин Спейси останется. К сожалению, во «Всех деньгах мира» мы его не увидим. По-моему, балбесы те, кто это сделал.

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.