Высоцкий: Финалисты «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» проделали большую работу!

Актер театра и кино Никита Высоцкий специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей Всероссийского конкурса авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».

Топ-1: В соцсети «ВКонтакте» стартовало голосование за треки финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

1 ноября в соцсети « ВКонтакте » стартовало голосование за треки финалистов конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Тот, кого выберет большинство пользователей, получит приз зрительских симпатий от ресурса — раскрутку своей песни на аудиторию в миллион человек. Голосование открыто вплоть до завершающего гала-концерта, который пройдёт 26 ноября в Театре на Таганке. В плейлисте можно выбрать любое число финалистов и проголосовать один раз.

И участники «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» и те, кто следит за проектом, ждали этого момента последние три недели. Эти треки финалисты конкурса записывали вместе со своими звездными наставниками, которые помогали советом, а иногда и лично принимали участие в записи. Эти композиции – лакмусовая бумажка, которая показывает, чему научились ребята за время участия в проекте, насколько они выросли в профессиональном плане. Многих из этих ребят я видел на отборочных концертах и сейчас, послушав их новые композиции, могу сказать, что они проделали очень большую работу.

Топ-2: 26 ноября в Театре на Таганке пройдет гала-концерт «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»

26 ноября в Театре на Таганке на гала-концерте проекта «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» будут объявлены три победителя, которым достанутся бонусы для продвижения, а также ротация в эфире «НАШЕго Радио». Также жюри объявит имена двух финалистов, одному из которых достанется приз зрительских симпатий от «ВКонтакте», а другому — спецприз от фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

Признаюсь, с нетерпением жду этого концерта. Понятно, что для всех конкурсантов это большое событие, поэтому наверняка каждый из них готовит что-то особенное, чтобы громко заявить о себе и по-настоящему впечатлить публику.

Топ-3: «НАШЕ ТВ» продолжает знакомить зрителей с финалистами конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

Телеканал «НАШЕ ТВ» продолжает знакомить зрителей с финалистами конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». О каждом из них была снята отдельная программа, в которую вошли кадры, сделанные во время работы на студии VINTAGE RECORDS, интервью с молодыми артистами и их звездными наставниками, и многое другое. Готовые выпуски смотрите в эфире «НАШЕ ТВ» и на официальной странице «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» в соцсети «ВКонтакте»

Из этих выпусков вы можете узнать много интересных фактов о конкурсантах, а еще заглянуть на «музыкальную кухню» и увидеть работу музыкантов изнутри. Это очень интересно. А еще, чем больше вы узнаете о конкурсантах, тем проще вам будет выбрать, за кого голосовать.