Воденников: Я рад, что «Движение вверх» получило своего зрителя

Поэт Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных новостей на его взгляд.

Топ-1: В центре Москвы найдены тысячи артефактов

Больше 10 тысяч артефактов обнаружили археологи на центральных улицах Москвы. Самые ранние из них датируются XII веком.

Меня всегда интересовало, как накапливается так называемый «культурный слой». Вот мы живем с вами, мы же не роняем все на пол и никто не набрасывает сверху песок. Для меня это полная загадка. Я до сих пор не могу понять, почему 10 тысяч артефактов могут обнаружить археологи на центральных улицах Москвы, но сама идея мне очень нравится.

Топ-2: «Движение вверх» - лидер новогоднего проката

Назван лидер новогоднего проката в России. Им стала картина «Движение вверх».

Говорят, что умирает кино. Я недавно был на каком-то достаточно плохом фильме, не буду называть его автора, чтобы никого не обижать, но зал был полон. Видимо, не только плохие фильмы получают своего зрителя, но и надеюсь, что хорошая картина «Движение вверх».

Топ-3: Ученые приблизились к пониманию 4D-пространства

Международная группа ученых в результате двух проведенных экспериментов приблизились к пониманию четырехмерного пространства. Сложные вычисления показали, что трехмерные объекты могут быть «тенью» четырехмерных объектов.

Я ничего не понимаю в этом, к сожалению, я троечник, если не двоечник, по физике. Кажется, у Брэдбери был рассказ, когда человек попадает из нашего трехмерного пространства в пространство, в котором существует четыре измерения. И его удивление, его одиночество, его страх и печаль от мысли, что он никогда не вернется в свой привычный мир, производит очень сильное впечатление. Но я рад, что международная группа ученых в результате проведенных экспериментов что-то там поняли.

Топ-4: Физики установили рекорд охлаждения воды

Физики установили новый рекорд. Им удалось охладить воду до супернизкой температуры – 42,55 градуса по Цельсию без превращения в лед.

Мне очень нравится история о том, что в свое время Земля была застывшей планетой, потому что там что-то сдвинулось, что-то произошло, и мы превратились в снежок, который летал в пространстве. И единственное, что спасло Землю, и почему мы сейчас находимся на ней, – это внутренние силы Земли, ее геологическая активность. Вот когда я читаю подобные вещи, я всегда думаю, что здорово, что можно охладить воду без превращения в лед. Это дает нам некое обещание, что даже если когда-то мы превратимся опять в «планету-снежок», что-то нас убережет от гибели.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.