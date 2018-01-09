Среда
10 января
USD 57.05
EUR 68.21
Авторские новости

Воденников: Я рад, что «Движение вверх» получило своего зрителя

9 Января 2018 в 20:05
Воденников: Я рад, что «Движение вверх» получило своего зрителя
Поэт Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных новостей на его взгляд.

Топ-1: В центре Москвы найдены тысячи артефактов

ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
Дмитрий Воденников: Больше 10 тысяч артефактов обнаружили археологи на центральных улицах Москвы. Самые ранние из них датируются XII веком.

Меня всегда интересовало, как накапливается так называемый «культурный слой». Вот мы живем с вами, мы же не роняем все на пол и никто не набрасывает сверху песок. Для меня это полная загадка. Я до сих пор не могу понять, почему 10 тысяч артефактов могут обнаружить археологи на центральных улицах Москвы, но сама идея мне очень нравится.

Топ-2: «Движение вверх» - лидер новогоднего проката

d775ed56a4de9117bbc3df888fb03fc7.jpg
Дмитрий Воденников: Назван лидер новогоднего проката в России. Им стала картина «Движение вверх».

Говорят, что умирает кино. Я недавно был на каком-то достаточно плохом фильме, не буду называть его автора, чтобы никого не обижать, но зал был полон. Видимо, не только плохие фильмы получают своего зрителя, но и надеюсь, что хорошая картина «Движение вверх».

Топ-3: Ученые приблизились к пониманию 4D-пространства

геометрия.jpg
Дмитрий Воденников: Международная группа ученых в результате двух проведенных экспериментов приблизились к пониманию четырехмерного пространства. Сложные вычисления показали, что трехмерные объекты могут быть «тенью» четырехмерных объектов.

Я ничего не понимаю в этом, к сожалению, я троечник, если не двоечник, по физике. Кажется, у Брэдбери был рассказ, когда человек попадает из нашего трехмерного пространства в пространство, в котором существует четыре измерения. И его удивление, его одиночество, его страх и печаль от мысли, что он никогда не вернется в свой привычный мир, производит очень сильное впечатление. Но я рад, что международная группа ученых в результате проведенных экспериментов что-то там поняли.

Топ-4: Физики установили рекорд охлаждения воды

www.test.newsru.co.il
Дмитрий Воденников: Физики установили новый рекорд. Им удалось охладить воду до супернизкой температуры – 42,55 градуса по Цельсию  без превращения в лед.

Мне очень нравится история о том, что в свое время Земля была застывшей планетой, потому что там что-то сдвинулось, что-то произошло, и мы превратились в снежок, который летал в пространстве. И единственное, что спасло Землю, и почему мы сейчас находимся на ней, – это внутренние силы Земли, ее геологическая активность. Вот когда я читаю подобные вещи, я всегда думаю, что здорово, что можно охладить воду без превращения в лед. Это дает нам некое обещание, что даже если когда-то мы превратимся опять в «планету-снежок», что-то нас убережет от гибели.


О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо известны радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.