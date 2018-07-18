Воденников: Трамп - хороший тролль!

Топ-1: Трамп обвинил СМИ в попытке очернить их встречу с Путиным
Не только Дональд Трамп считает их встречу с Путиным огромным успехом. Кстати, когда на днях я смотрел отчет об этом мероприятии, меня ужасно рассмешила история с опозданием, когда Трамп «переопоздал» Владимира Владимировича (американский президент, все-таки, хороший тролль). Конечно, мне было ужасно приятно, что наши страны опять преступили к приговорам. Я очень надеюсь, что та недомолвка, которая существовала в последнее время, будет понемногу рассасываться.
Топ-2: Устроители литературной премии «Русский букер» продолжают поиск спонсора
Литераторы – как бабочки. Их полет долог (конечно, с точки зрения самой бабочки), но очень опасен. Поэтому было бы здорово, чтобы хотя бы некоторым литератором повезло и они получили бы премию. Я – только за то, чтобы литературная премия «Русский букер» восстановила свою деятельность.
Топ-3: Нападающий сборной Хорватии закрыл кредиты жителей его родной деревни
Кредиты – это, конечно, настоящий бич современного мира! Нас всех встречают баннеры, которые сообщают, что мы можем получить кредит за 15 минут. Когда мой банк мне пытается всучить кредитную карточку, я всегда говорю, что отказываюсь. То есть, кредиты – это бич современного мира, и как здорово, что есть один человек, который способен закрыть долги целой деревни.
Топ-4: Британские ученые научились изменять внешность ребенка до его рождения
Это одна из лучших новостей, которые я прочел за последнее время. Нет ничего страшного в том, что кто-то вмешивается в, якобы, божий промысел. Мы слишком хорошо знаем, чем стихийный божий промысел чреват: больные дети, проблемы. И бог с ним, с цветом глаз! Было бы очень хорошо, если бы медики теперь смогли бы действительно предотвращать болезни. Детей, которые болеют, очень жалко! Жальче, чем взрослых!
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.