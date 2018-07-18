Воденников: Трамп - хороший тролль!

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Трамп обвинил СМИ в попытке очернить их встречу с Путиным

Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке «очернить» успешную встречу с Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter, отметив, что считает переговоры с российским президентом огромным успехом.

Не только Дональд Трамп считает их встречу с Путиным огромным успехом. Кстати, когда на днях я смотрел отчет об этом мероприятии, меня ужасно рассмешила история с опозданием, когда Трамп «переопоздал» Владимира Владимировича (американский президент, все-таки, хороший тролль). Конечно, мне было ужасно приятно, что наши страны опять преступили к приговорам. Я очень надеюсь, что та недомолвка, которая существовала в последнее время, будет понемногу рассасываться.

Топ-2: Устроители литературной премии «Русский букер» продолжают поиск спонсора

Устроители литературной премии «Русский букер» продолжают поиск спонсора, не исключено, что будет объявлен сбор средств на поддержку награды. Об этом сообщил литературный секретарь премии Игорь Шайтанов.

Литераторы – как бабочки. Их полет долог (конечно, с точки зрения самой бабочки), но очень опасен. Поэтому было бы здорово, чтобы хотя бы некоторым литератором повезло и они получили бы премию. Я – только за то, чтобы литературная премия «Русский букер» восстановила свою деятельность.

Топ-3: Нападающий сборной Хорватии закрыл кредиты жителей его родной деревни

Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни, которая располагается недалеко от города Сплит. Футболист заявил, что, несмотря на то, что он уехал в итальянскую «Фиорентину» в 19 лет, о своих корнях никогда не забывал.

Кредиты – это, конечно, настоящий бич современного мира! Нас всех встречают баннеры, которые сообщают, что мы можем получить кредит за 15 минут. Когда мой банк мне пытается всучить кредитную карточку, я всегда говорю, что отказываюсь. То есть, кредиты – это бич современного мира, и как здорово, что есть один человек, который способен закрыть долги целой деревни.

Топ-4: Британские ученые научились изменять внешность ребенка до его рождения

Британские ученые научились изменять внешность ребенка до его рождения с помощью вмешательства в ДНК. Теперь они способны поменять цвет глаз и волос, а также излечить от наследственных генетических заболеваний, исключить развитие рака и слабоумия простым редактированием генов.

Это одна из лучших новостей, которые я прочел за последнее время. Нет ничего страшного в том, что кто-то вмешивается в, якобы, божий промысел. Мы слишком хорошо знаем, чем стихийный божий промысел чреват: больные дети, проблемы. И бог с ним, с цветом глаз! Было бы очень хорошо, если бы медики теперь смогли бы действительно предотвращать болезни. Детей, которые болеют, очень жалко! Жальче, чем взрослых!

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.