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Воденников: Трамп - хороший тролль!

18 Июля 2018 в 20:00
Воденников: Трамп - хороший тролль!
Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: Трамп обвинил СМИ в попытке очернить их встречу с Путиным

Фото: kremlin.ru
Дмитрий Воденников: Дональд Трамп обвинил СМИ в попытке «очернить» успешную встречу с Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома написал в своём Twitter, отметив, что считает переговоры с российским президентом огромным успехом.

Не только Дональд Трамп считает их встречу с Путиным огромным успехом. Кстати, когда на днях я смотрел отчет об этом мероприятии, меня ужасно рассмешила история с опозданием, когда Трамп «переопоздал» Владимира Владимировича (американский президент, все-таки, хороший тролль). Конечно, мне было ужасно приятно, что наши страны опять преступили к приговорам. Я очень надеюсь, что та недомолвка, которая существовала в последнее время, будет понемногу рассасываться.

Топ-2: Устроители литературной премии «Русский букер» продолжают поиск спонсора

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Дмитрий Воденников: Устроители литературной премии «Русский букер» продолжают поиск спонсора, не исключено, что будет объявлен сбор средств на поддержку награды. Об этом сообщил литературный секретарь премии Игорь Шайтанов.

Литераторы – как бабочки. Их полет долог (конечно, с точки зрения самой бабочки), но очень опасен. Поэтому было бы здорово, чтобы хотя бы некоторым литератором повезло и они получили бы премию. Я – только за то, чтобы литературная премия «Русский букер» восстановила свою деятельность.

Топ-3: Нападающий сборной Хорватии закрыл кредиты жителей его родной деревни

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Дмитрий Воденников: Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни, которая располагается недалеко от города Сплит. Футболист заявил, что, несмотря на то, что он уехал в итальянскую «Фиорентину» в 19 лет, о своих корнях никогда не забывал.

Кредиты – это, конечно, настоящий бич современного мира! Нас всех встречают баннеры, которые сообщают, что мы можем получить кредит за 15 минут. Когда мой банк мне пытается всучить кредитную карточку, я всегда говорю, что отказываюсь. То есть, кредиты – это бич современного мира, и как здорово, что есть один человек, который способен закрыть долги целой деревни.

Топ-4: Британские ученые научились изменять внешность ребенка до его рождения

ДНК генетика
Дмитрий Воденников: Британские ученые научились изменять внешность ребенка до его рождения с помощью вмешательства в ДНК. Теперь они способны поменять цвет глаз и волос, а также излечить от наследственных генетических заболеваний, исключить развитие рака и слабоумия простым редактированием генов.

Это одна из лучших новостей, которые я прочел за последнее время. Нет ничего страшного в том, что кто-то вмешивается в, якобы, божий промысел. Мы слишком хорошо знаем, чем стихийный божий промысел чреват: больные дети, проблемы. И бог с ним, с цветом глаз! Было бы очень хорошо, если бы медики теперь смогли бы действительно предотвращать болезни. Детей, которые болеют, очень жалко! Жальче, чем взрослых!

 

О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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