Воденников: Тату-свастика для меня - вещь запредельная

Поэт и эссеист Дмитрий Воденников специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей.

Топ-1: Реальные доходы россиян за январь снизились вдвое

Реальные доходы россиян за январь снизились вдвое. В начале каждого года реальные доходы падают традиционно из-за того, что в декабре большинство работников получают премии.

Я бы очень хотел, чтобы все падения реальных доходов россиян были связаны исключительно с тем, что в конце декабря большинство россиян получают новогодние премии и очень не хотелось бы, чтобы мы теряли реальные деньги.

Топ-2: Россиянина обязали свести татуировку в виде свастики

Чебоксарский районный суд обязал заключенного местной колонии самостоятельно удалить со своего тела татуировки в виде свастики. Мужчина был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и оштрафован на тысячу рублей.

Я вижу в этой новости два аспекта. Во-первых, я знаю, что теперь не разрешается показывать изображение свастики по телевизору или еще где-то в публичном пространстве. И тут мне интересно, как быть с военными фильмами или, например, кадрами архивной хроники, на которых штандарты бросают на Красную площадь, когда мы победили фашизм. А во-вторых, мотивация людей, которые выросли в России и зачем-то накалывают на своем теле свастику, зная, сколько несчастий принесла нашей стране эта фашистская история – для меня просто непостижимая вещь. Я этого не понимаю.

Топ-3: Картина «Довлатов» заняла второе место в рейтинге конкурсных картин Берлинале



Кинолента «Довлатов» Алексея Германа-младшего заняла второе место в рейтинге конкурсных картин Берлинского кинофестиваля. Фильм в этом году участвует в основном конкурсе Берлинале.

Я очень люблю, когда наши картины занимают второе, первое, третье место и вообще горжусь тем, что мы производим фильмы, которые могут соперничать с иностранными работами. Я не обсуждаю сейчас их качество, потому, что некоторые фильмы из тех, что я смотрел – это какая-то абсолютно целлулоидная история. Сейчас я не имею в виду фильм «Довлатов» Алексея Германа – младшего, ибо этот фильм я не смотрел.

Топ-4: Сотрудники полиции Нью-Йорка - самые толстые в США

Сотрудники полиции Нью-Йорка - самые толстые в США. У некоторых полицейских вес избыточен настолько, что они даже не могут нормально пристегиваться в патрульных машинах, а чтобы поместиться, им нужно сильно отодвигать сиденье.

Знаете, в соцсетях у меня есть такая дразнилка: я иногда что-то пишу и добавляю «А Вы – жирный». Мне кажется, это – одна из серьезных проблем, в США – так точно, насколько я понимаю, там уже целая эпидемия ожирения. Удивительно, что полицейские, люди, которые должны быть мобильны, настолько толстые, что даже не могут нормально пристегнуться в патрульной машине.





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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.